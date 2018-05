Salvini | Il Premier deve essere | un professionista incontestabile

Salvini : 'Il premier dovrà essere un professionista incontestabile' : Il premier deve essere 'una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma'. L o ha detto il segretario ...

Matteo Salvini : "Il premier sarà un professionista incontestabile" : "Né io né Di Maio premier? Questo mi sembra chiaro fin dall'inizio". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, interpellato a un gazebo a Milano. Secondo Salvini, il premier con M5S deve essere "una figura che vada bene a entrambi, con una esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma".Ai giornalisti che gli chiedono il nome del futuro presidente del Consiglio, ...

Di Maio : 'Con Salvini contratto e non alleanza'. Trattative per il premier : Dopo il via libera degli iscritti del Movimento 5 stelle al contratto di governo con la Lega, tocca oggi alla base del Carroccio votarlo. Mentre continuano le Trattative sul nome del premier da ...

Governo - Matteo Salvini lancia il nome del premier tecnico che piace ai grilini : si valuta Andrea Roventini : Incassato il voto favorevole al contratto di Governo, tra le fila pentastellate serpeggia più ottimismo che il Capo dello Stato possa propendere per una scelta più politica, favorendo quindi l'...

Premier - carta «coperta» M5S. Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale : Chiuso l'accordo sul contratto, ma c'è il veto leghista su Di Maio a Palazzo Chigi. Oggi e domani il referendum sul programma nei gazebo del Carroccio. Affondo di Berlusconi, deluso sulla giustizia: «Salvini torni a casa». La Lega: sconcertante....

Salvini e Di Maio stringono sul premier - doppio via libera al contratto di governo : Oltre il 94% di sì. La base del M5S dà il via libera con percentuali bulgare all’accordo di governo tra il Movimento e la Lega . La votazione si è tenuta per tutta la giornata di ieri sulla piattaforma Rousseau, con chiusura alle 20: su 44.796 votanti, 42.274 hanno approvato il governo giallo-verde e solo 2522 hanno detto no. Nel settembre scorso alle primarie online per scegliere il capo politico avevano votato in 37 mila.--Luigi Di Maio esulta ...

