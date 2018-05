Salvini ha spaccato il centrodestra | ora è difficile tornare indietro

ASSE Salvini -DI MAIO/ Centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5s - “legge elettorale in 7 giorni” : Salvini apre a Di MAIO , patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere “dialogo molto difficile"(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...