Sabato Italiano Anticipazioni e ospiti 19 maggio | la finale di Ballando con le stelle e

Caso Favoloso - Selvaggia Lucarelli ospite di Sabato Italiano e Domenica In : Se la settimana è iniziata all'insegna del mistero di cosa aveva scritto sulla maglietta Luigi Favoloso, successivamente espulso dalla casa del Grande Fratello proprio per quella scritta ritenuta dalla produzione fortemente offensiva (e mai andata in onda perché indossata intorno alle 4 del mattino, quando la diretta non è disponibile al pubblico), si concluderà con il commento di colei che sembra essere stata la diretta destinataria di ...

MARIA GRAZIA BUCCELLA / "Ho accompagnato Vittorio Cecchi Gori al pronto soccorso" (Sabato Italiano) : MARIA GRAZIA BUCCELLA, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:28:00 GMT)

Vittorio Cecchi Gori / "Maria Grazia Buccella mi ha salvato la vita - c'è sempre stata" (Sabato Italiano) : Vittorio Cecchi Gori, ospite oggi pomeriggio di Sabato Italiano, parla del suo rapporto d'amicizia con l'ex fidanzata Maria Grazia Buccella, la donna che gli ha salvato la vita.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)

CAROLYN SMITH/ La presidente della giura di Ballando con le stelle raddoppia i suoi impegni ( Sabato Italiano) : CAROLYN SMITH, presidente della giuria di Ballando con le stelle, sarà oggi ospite di Sabato Italiano per parlare della sua esperienza e della lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:56:00 GMT)

Maria Grazia Buccella / Dai film con Tognazzi e Gassman all'amore per Vittorio Cecchi Gori (Sabato Italiano) : Maria Grazia Buccella, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:48:00 GMT)

VITTORIO CECCHI GORI / I guai giudiziari - gli amori e la recente malattia del produttore (Sabato Italiano) : VITTORIO CECCHI GORI, ospite oggi pomeriggio di Sabato Italiano, parlerà dei suoi guai giudiziari e dell'abbandono di molte persone a lui care. Poi la grave malattia...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:42:00 GMT)

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio : ascolti in aumento e rinnovo già annunciato : Eleonora Daniele si prepara a fare da concorrente a Silvia Toffanin tornano alle redini di una delle ultime puntate di Sabato Italiano. La Rai ha già annunciato una nuova edizione(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:21:00 GMT)

Sabato Italiano : Rita Rusic si scaglia contro Valeria Marini : Rita Rusic contro Valeria Marini a Il Sabato Italiano La bravissima conduttrice de Il Sabato Italiano, Eleonora Daniele, ha voluto festeggiare il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori. Il produttore ha festeggiato l’evento ieri sera con una festa a cui hanno partecipato il figlio Mario, la Marini e altri amici. In collegamento da Miami Rita Rusic si è scagliata contro Valeria Marini. Secondo la produttrice, la showgirl ha rovinato la vita ...

VITTORIO CECCHI GORI/ Rita Rusic - il 76° compleanno e la voglia di fare ancora un film (Sabato Italiano) : VITTORIO CECCHI GORI, auguri speciali a Sabato Italiano dell'ex moglie Rita Rusic per il 76° compleanno. Una sorpresa per il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 02:56:00 GMT)

Sabato Italiano - l’appello della moglie di Nino Castelnuovo : “E’ malato e ha problemi economici” : E’ stato un attore di teatro e televisione, ma resterà impresso nella memoria dei telespettatori per quel salto atletico della staccionata nella pubblicità dell’olio Cuore. Ora le notizie su di lui non sono buone: Nino Castelnuovo sta male. La moglie Cristina Di Nicola ospite del programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, ha lanciato un accorato appello, svelando che suo marito è ricoverato in una clinica “perché ha da ...

Rocio Munoz Morales / "Condurrò Ballando con le stelle spagnolo". E sulla Lucarelli... (Sabato Italiano) : Rocio Munoz Morales sarà ospite della puntata de Il Sabato Italiano di questo pomeriggio: il nuovo progetto televisivo dell'attrice spagnola, compagna di Raoul Bova.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:00:00 GMT)