Ryzen 3 2200G e Ryzen 5 2400G - recensione

eurogamer

: Giocare ai tripla-A senza una scheda grafica discreta è possibile? #recensione #ryzen #DigitalFoundry - Eurogamer_it : Giocare ai tripla-A senza una scheda grafica discreta è possibile? #recensione #ryzen #DigitalFoundry - Platipo92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Reitanz97 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 19 maggio 2018) AMD ama fornire agli utenti fantastiche CPU nella fascia dei €100, e con il, questa filosofia prosegue all'ennesima potenza. Le leggi non scritte dell'assemblaggio di un PC gaming prevedono che compriate sia CPU che GPU, ma l'ultima proposta del Team Rosso offre tutto in un pacchetto: una CPUquad-core accoppiata ad una unità grafica RX Vega. Bisognerà che siate giudiziosi nell'impostare risoluzione e qualità grafica avendo solo 1,1 teraflop di potenza a disposizione, ma questo processore entry-level è capace di far girare la maggior parte dei titoli tripla-A, e ci siamo dilettati parecchio nel dimostrarlo.In aggiunta all'economico, c'è anche un più potente e più costoso, e questa gamma di APU è davvero la prima che raccomandiamo sul serio per l'integrazione con la piattaforma AM4. Per quanto possano essere state valide nelle loro rispettive ...