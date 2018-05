Rugby – Tutto pronto per il Trofeo Lupo Alberto

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Alla Cittadella delper ilAncora poche ore e la Cittadella delsi animerà nuovamente di migliaia di piccoli minirugbisti provenienti da tutta la penisola. Dopo il Memorial Amatori dello scorso aprile è in programma il, torneo giunto quest’anno all’undicesima edizione che a causa dell’indisponibilità dei campi trasloca dalla Valseriana bergamasca a Parma con l’importante collaborazione organizzativa dell’Amatori Parma, delle ZebreClub e della Federazione Italianache mette a disposizione le proprie strutture. Ed è proprio grazie alla disponibilità delle collaudate strutture della Cittadella delche la manifestazione si allarga ospitando anche le under 12 e 14 oltre alla novità del torneo under 14 femminile. 108 le squadre maschili di 26 società diverse e 8 squadre maschili under 14 iscritte al torneo che ...