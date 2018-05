Royal wedding | Meghan e Harry sono marito e moglie Lui indossa la fede e sussurra | «Sei

Royal wedding - Meghan e Harry si sono detti sì. Lui commosso : 'Sei meravigliosa' - La diretta : Ma, a più lunga gittata, l'economia dell'isola potrebbe ricavare ben di più: fino a "un miliardo di sterline", azzarda il giornale citando le stime di alcuni analisti che indicano l'obiettivo di un ...

Royal wedding - "I will" : Harry e Meghan sono ufficialmente sposi : Il principe Harry e Meghan Markle hanno pronunciato il fatidico 'sì' sull'altare della St. George Chapel di Windsor, davanti all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby."Sei meravigliosa" sono state ...

Royal wedding : Harry e Doria Ragland commossi per Meghan : Dopo tanta attesa, il Royal Wedding ha preso il via con una cerimonia a cui hanno partecipato circa 600 invitati alla cappella di St. George, nonché migliaia di persone nei dintorni del castello di ...

Royal wedding : tutti i look degli invitati al matrimonio di Meghan e Harry : Se la scelta di cosa indossare a un matrimonio è già un problema non da poco, decidere l’abito per il Royal wedding più atteso dell’anno, quello tra Meghan Markle e il principe Harry, deve essere davvero un dilemma. Sì perché, nonostante tutti gli occhi fossero puntati sulla sposa e sul fantomatico vestito che avrebbe indossato per andare all’altare (rivelatosi a sorpresa una creazione firnata Givenchy), naturalmente l’attenzione era altissima ...

Royal wedding - bellissima la sposa - ma avete visto Kate Middleton? Ecco cosa ha indossato : “Sei meravigliosa”. Così Harry appena Meghan l’ha raggiunto all’altare. Gliel’ha sussurrato dopo aver scambiato con lei uno sguardo intenso. E ha ragione il principe d’Inghilterra. O meglio: da oggi duca di Sussex (e Meghan duchessa). Come confermato in mattinata da Kensington Palace, la regina ha insignito gli sposi di questo titolo. Meghan è davvero meravigliosa. È arrivata in chiesa, alla St. George ...

Royal wedding : Eugenie e Beatrice scelgono la sobrietà dopo la figuraccia al matrimonio di William&Kate : Nel 2011 si erano infatti attirate pesanti critiche dagli stylist di tutto il mondo per le discutibili scelte in fatto di look. O meglio di cappelli. Le Principesse di York avevano accompagnato i due ...

Royal wedding : chi è il paggetto “sdentato” che ha accompagnato Meghan Markle all’altare : Il più simpatico del Royal Wedding! The post Royal Wedding: chi è il paggetto “sdentato” che ha accompagnato Meghan Markle all’altare appeared first on News Mtv Italia.

Tutti pazzi per il Royal Wedding : Vestiti, ospiti e, soprattutto, apprezzamenti per lo sposo condiscono la cronaca social minuto per minuto di uno dei matrimoni più attesi e scenografici dell'anno. Inevitabilmente il pensiero di ...

Questa potrebbe essere la foto più divertente del Royal Wedding : Uno dei paggetti del Royal Wedding si è messo involontariamente al centro della scena mentre Meghan Markle camminava lungo la navata.Mentre Meghan si avvicinava al suo futuro marito, il Principe Harry, le telecamere hanno catturato uno dei gemelli Mulroney, di 7 anni e chiaramente emozionato, che ha esibito un'espressione esilarante.

“Ma siete pazzi - perché lo avete invitato?”. Bufera al Royal wedding per le scelte di Harry e Meghan : Difficile non commettere errori quando si deve preparare una lista di invitati lunga e piena di nomi illustri come quelli che presenzieranno il matrimonio dei matrimoni, quello tra il principe Harry e la sua Meghan Markle pronta a entrare nella famiglia reale. Ma scorrendo la lista dei fortunati (ci sono anche tanti semplici cittadini) che hanno ricevuto il biglietto per il grande giorno ecco che qualcuno si è accorto di una presenza non ...

“Magnifica”. Meghan Markle arriva in chiesa : che vestito! Royal wedding - il conto alla rovescia è finito : Countdown finito: è il giorno di Harry e Meghan Markle. Festa grande nel Regno Unito e soprattutto a Windsor, cornice del ‘sì’ attesissimo tra il principe, secondogenito di Carlo e Diana, e l’ex attrice di Suits, che si sono incontrati per la prima volta a giugno 2016, a Toronto, Canada, e ora, poco meno di due anni dopo, si giurano amore eterno. Ho passato la notte accampato per le nozze di Kate e William e ho giurato a ...