Rossi-Renzi | la partita si gioca sui rifiuti

Pd - il piccolo Nazareno di provincia : Letta a capo della Fondazione Rossini scelto dal sindaco di Pesaro fedelissimo di Renzi : E’ vero che una somiglianza neanche tanto vaga con Figaro c’è: quello che tutto risolve, che tutto combina, che tutto compone. Ma non è per questo che il nuovo presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, storico sottosegretario alla presidenza del Consiglio di tutti i governi Berlusconi, attivissimo anche nelle ultime trattative e nelle consultazioni per la formazione di una maggioranza nell’impasse nata dopo le elezioni ...

Pd - Richetti : “L’ultima direzione è stata surreale. Renzi? Il pRossimo campionato non è il suo - deve allenarsi a lungo” : “L’ultima direzione Pd? Sono molto insoddisfatto dal suo esito. È stato un dibattito surreale”. Così, a Faccia a Faccia (La7), il senatore Pd, Matteo Richetti, commenta con toni duri l’ultima direzione del suo partito. E spiega: “Dovevamo dire con chiarezza che c’era una linea politica comune a tutti, e cioè quella secondo cui dovevamo davvero aprire un dialogo col M5S. E la direzione Pd doveva votare ...

Pd - scatta la corsa alla pRossima segreteria. Migliore : 'Renzi candidato? Non lo escludo' : Incassata la fiducia da parte della direzione dem, al segretario reggente Maurizio Martina spetta ora il compito di traghettare il partito alla...

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...

Sondaggio horror sullo stallo - se la ride Matteo Renzi : per Luigi Di Maio e Matteo Salvini gRossi guai : Lo stallo fa malissimo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale mette in luce come, secondo gli intervistati, la responsabilità della palude ...

LIVE Pagelle Roma-Barcellona - Champions League in DIRETTA 1-0 : Dzeko subito in gol - Florenzi e De Rossi scatenati - Schick spreca la chance ... : Buon divertimento con OA Sport! Programma, orari e tv Probabili formazioni CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA ROMA Alisson 6 Si limita ...

Matteo Renzi - la mossa che terremota il Pd : Debora Serracchiani la pRossima segretaria? : Una bomba politica sganciata dal Corriere della Sera sul Partito democratico , diviso come mai nella sua tribolata storia in seguito alla batosta elettorale del 4 marzo. Le spaccature, però, non sono dovute ...

Dimesso Renzi - inizia l’era Martina. La direzione del Pd studia le pRossime mosse “come partito d’opposizione. Il Congresso può aspettare” : Con la direzione nazionale del partito Democratico si apre l’era Martina: è il vicesegretario del Pd a condurre i lavori che mettono ufficialmente la parola fine alla leadership di Renzi. «In questo quadro duro e difficile, nel Lazio, la vittoria di Nicola Zingaretti e del Pd con la coalizione di centrosinistra è certamente un risultato molto sign...