Romina Power-Maurizio Costanzo | è lite? Attacco a TvTalk | “dimenticate qualcosa” | e se

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio - finale ballo con J-Ax e Fedez - Al Bano e Romina Power : Quattro o cinque sono gli ospiti di Amici 2018 il 19 maggio. Ai nomi certi di Massimo Ranieri, J-Ax, Fedez ed Al Bano si aggiunge l'incognita Romina Power sulla quale al momento non si hanno sicurezze. Romina Power appare nel promo della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con un punto interrogativo e la sua presenza non viene data mai per certa dalla produzione. Tuttavia la comparsa del suo nome - seppur in dubbio - ...

Al Bano e Romina Power - da «Ballando» ad «Amici» : Il momento dell’annuncio degli ospiti della settimana. Il più delicato, quello per cui potresti vincere o perdere la serata. Maria De Filippi gioca d’astuzia e, dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle di tre settimane fa, tira fuori il pezzo da novanta: Al Bano parteciperà alla nuova puntata del serale di Amici in qualità di guest-star. «Ci sarà anche Romina Power?», è la domanda che lo stesso promo del programma lancia su ...

Al Bano - Amici serale 2018 con Romina Power?/ La cantante non conferma : ancora dubbi sulla sua presenza : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)

Al Bano e Romina Power ospiti di Amici 17 dopo Ballando con le stelle : Amici 2018: da Ballando 13 arrivano AlBano Carrisi e Romina Power Questo sabato 19 maggio andrà in onda su Canale 5 la settima puntata del talent show Amici di Maria De Filippi che si scontrerà con la puntata finale del talent sulla danza condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle 13, e, per l’occasione, come annunciato in anteprima da TvBlog, la padrona di casa ha deciso di invitare il cantante Al Bano, che si esibirà con il ...

Romina Power - il ricordo commovente di Ylenia Carrisi su Instragram : Romina Power ricorda Ylenia Carrisi su Instagram e commuove i follower come solo una mamma può fare. “Pensavo ad Ylenia e questo cuore è comparso nel cielo” ha scritto la star americana, pubblicando la foto di un cielo azzurro, con una nuvola bianca a forma di cuore. Era il 31 dicembre del 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina scomparve nel nulla a New Orleans. Da allora i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarla e la ...

Fenomeno Romina Power - Costanzo fa il record di share. Ma lei è furiosa : Clamoroso boom di ascolti per 'L'Intervista", il programma di Maurizio Costanzo in onda ogni lunedì in seconda serata su Canale 5. L'ospite di ieri era Romina Power che ha raccontato del padre Tyrone, ...

L'Intervista di Costanzo a Romina Power cancella il gap di 15 punti di share tra Rai1 e Canale 5 : Alla soglia degli 80 anni (li compirà ad agosto prossimo) Maurizio Costanzo continua a rappresentare un punto di riferimento per la seconda serata televisiva. A dimostrarlo, manco a dirlo, gli ascolti fatti registrare ieri dalla puntata di ieri de L’Intervista, che apre un nuovo ciclo del programma: 17.68% di share pari 1 milione 475 mila telespettatori. Un dato che va valutato anche considerando il traino di scarso valore sul quale il ...

Romina Power a L’Intervista di Costanzo : “Con Al Bano legame indissolubile” : Ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo, Romina Power ha parlato del suo amore per Al Bano, della famiglia e della figlia Ylenia. Ecco cosa ha detto E’ una Romina Power inedita quella vista durante L’Intervista di Maurizio Costanzo. L’artista italo – americana si è raccontata a tutto tondo nello studio del giornalista ripercorrendo alcune delle fasi più importanti della sua vita. Al centro dell’intervista ...

Pagelle TV della Settimana (7-13/05/2018). Promossa Milly Carlucci. Bocciati Romina Power e il GF : Costantino della Gherardesca Promossi 9 a Milly Carlucci. La generalessa di Rai1 ha saputo costruire in maniera minuziosa e sagace la tredicesima edizione di Ballando con le Stelle mettendo insieme una serie di elementi vincenti. Dopo qualche sgarbo di troppo inflittole da Fazio e Littizzetto, è riuscita anche a farsi ospitare nel “tempio” di Che Tempo Che Fa tenendo testa alle frecciatine del conduttore, apparso quasi insofferente ...

Romina Power furiosa dopo l’intervista a Maurizio Costanzo : “Ho capito che non esiste correttezza” : L’ultima intervista televisiva (ci crediamo?) della vita di Romina Power, rilasciata a Maurizio Costanzo nello studio de L’Intervista su Canale 5, ha fatto il record: 17.69% di share, contro Che Fuori Tempo Che fa che con una miriade di ospiti e con un traino forte quanto una fiction di Vanessa Incontrada si è fermato al 14,66%. Certo, se Costanzo non ha potuto contare su una prima serata potente, lo slancio all’intervista di ...