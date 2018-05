Roma | una 44enne rapita in strada e stuprataSi cercano quattro uomini | forse bengalesi

Roma - stuprata da quattro indiani in una Panda rossa : sequestrata alla fermata del bus - poi scaricata in strada : Una donna di 44 anni è stata sequestrata e stuprata da quattro uomini sotto a un cavalcavia di Roma. La vittima giovedì notte stava aspettando un autobus alla fermata di...

Roma - stuprata dal branco in una Panda rossa : aspettava il bus - costretta a salire sull'auto : Quanto dura una violenza? Da quando a forza ti strattonano e caricano in macchina o quando urli e nessuna auto rallenta la corsa, smetti di parlare, inizi ad aver paura, diventi piccola piccola. ...

Roma : Codacons chiede corsi da pastori per dipendenti comunali : Roma – Il Codacons, che sceglie la strada dell’ironia per bocciare la proposta lanciata dal sindaco Raggi sul taglio dell’erba in città. Se il Comune di Roma vuole utilizzare pecore e mucche per regolare le erbacce dei parchi pubblici e affrontare l’emergenza verde nella capitale, allora dovrà provvedere a pagare corsi da pastore ai propri dipendenti. “Oltre a corsi di pastorizia per i dipendenti comunali, dovranno ...

L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal Romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita, serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:58:00 GMT)

Roma - si ferma Under per una botta al costato : Sassuolo a rischio : Durante l'allenamento di questa mattina si è fermato Cengiz Under per una contusione al costato che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. L'esterno sente molto dolore, domani i medici lo ...

Dogman - una cRomatica acrobazia esistenziale. Matteo Garrone torna alla sua migliore espressione : In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono. Matteo Garrone torna a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma ...

Roma - i centri massaggi erano case chiuse : arrestati 4 uomini e una donna. Nel pacchetto delle offerte anche sesso : Cinque persone, di nazionalità italiana e domiciliate nel Comune di Pomezia, sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, ...

Simeone-Garcia - una finale in salsa Romana : C'è una suggestione capitolina nella finale di Europa League tra Atletico Madrid e Olympique Marsiglia in programma questa sera a Lione. L'ex laziale Diego Simeone contro l'ex romanista Rudi Garcia, entrambi tecnici che hanno stanno lasciando un'impronta importante nei club attualmente allenati.L'importanza di Simeone (in tribuna perché squalificato) per l'Atletico la conoscono tutti: dal 2011 nella bacheca dei colchoneros sono entrati quattro ...

Rifiuti in Puglia provenienti da Roma : La nostra regione è una discarica a cielo aperto? : Il business dei Rifiuti fa gola a molti Anche secondo Sergio N., 36 anni, «Ritirare i Rifiuti di altre regioni o paesi potrebbe essere importante per l'economia pugliese. Sicuramente il ritiro va ben ...

Giorgio Napolitano - presto fuori dal San Camillo di Roma : andrà in una struttura riabilitativa : Dopo il ricovero d'urgenza nella notte tra il 24 e il 25 aprile , si apprende che Giorgio Napolitano potrebbe lasciare 'a breve' l'ospedale San Camillo di Roma. Il ricovero del presidente emerito fu ...

Attirato in una trappola da una donna conosciuta online : ucciso a Roma dal marito di lei : Lo scorso 8 ottobre Milon Sayal, un uomo di 33 anni originario del Bangladesh, veniva soccorso in strada, a Ostia. Trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, il 33enne morirà poche ore dopo. A causare il decesso un esteso ematoma cranico. Solo oggi la polizia ha eseguito il fermo di una coppia di ventenni Romani, accusati di aver prima Attirato in una trappola Milon Sayal e poi di averlo rapinato e ucciso.Gli inquirenti, dopo ...

Roma : Traffico - una vera e propria giornata infernale : Roma – Mattinata critica per il Traffico della Capitale, messo alla prova dal maltempo e da una serie di incidenti che hanno congestionato la viabilità cittadina. Ore da incubo a Roma Nord per i cittadini rimasti bloccati nel Traffico della zona Balduina. Dove alla chiusura per voragine di via Damiano Chiesa, che già ieri aveva mandato il Traffico in tilt, si sono aggiunti il restringimento di via della Balduina a causa di un albero caduto ...