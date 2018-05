Roma tra Villa Ada | Villa Torlonia | Monte Antenne | ponte Nomentano e ciliegi in fiore

'Bambini nel tempo' - a Roma la mostra di Olmo Amato : ... non si trovassero spaesate ma avessero una più intima connessione con i posti che le accoglievano, volevo che fossero i luoghi stessi ad appartenere al loro mondo interiore". Francesca Capriccioli , ...

IERI A Roma : 'NON STAREMO ALLA FINESTRA' : ... e rilancino l'economia e l'occupazione, esso merita di essere sostenuto. Ciò che non vuol dire non contrastare, nel Paese e in Parlamento, le eventuali misure inaccettabili che Lega e M5S volessero ...

Roma - ancora incidenti stradali : due feriti gravi in due giorni : ancora incidenti stradali nella Capitale. Venerdì mattina un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito in una collisione avvenuta sul Raccordo anulare tra gli svincoli di Casal del Marmo e di via ...

Viaggi & Turismo : Air Transat - il volo diretto Roma-Toronto diventa giornaliero : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada e rappresentata in Italia da Rephouse GSA, introduce una nuova frequenza sulla rotta Roma-Toronto (mercoledì) dal 10 luglio al 29 agosto 2018. Il volo diretto Roma-Toronto diventa a luglio e agosto giornaliero offrendo più voli e più flessibilità a tariffe molto convenienti. È possibile volare da Roma a Toronto con una tariffa A/R a partire da € 448 in Classe Economy tasse ...

L’Estate Infinita - TIMVISION produce una serie televisiva tratta dal Romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi : TIMVISION ha stretto un accordo con la casa di produzione Tempesta per collaborare allo sviluppo de L'Estate Infinita, serie televisiva tratta dal romanzo del Premio Strega Edoardo Nesi

Utagawa Hiroshige - in mostra a Roma le sue visioni dal Giappone : Perchè è interessante Con le sue silografie policrome del Mondo Fluttuante, Hiroshige è conosciuto come il " maestro della pioggia e della neve ", celebre per le illustrazioni di paesaggi e vedute ...

Turismo - a Roma il 24 maggio cerimonia Italia Travel Awards 2018 : Roma, 18 mag. , askanews, Tutto pronto per la terza edizione di Italia Travel Awards 2018 che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio nella suggestiva cornice del The Church Palace. In questa stessa ...

Calciomercato Roma - trattativa in corso per Ivan Marcano del Porto : arriverebbe a parametro zero : La Roma comincia a costruire il proprio futuro. Attraverso il lavoro sempre attento e lungimirante di Monchi, che come suo solito sta già intavolando diverse trattative di mercato. L'ultima e assoluta ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

A Roma sabato 26 maggio la cumbia incontra la psichedelia : Il Mexican Institute of Sound, detto anche Instituto Mexicano del Sonido è un progetto del musicista messicano Camilo Lara, in

Roma - due incidenti sul Gra : traffico paralizzato : 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all'altezza della via del Mare. Code anche in esterna ...

Salvini : Non ho visto buche sulle strade di Roma. 'Tappami' risponde... - Romait - : Una dichiarazione curiosa e che però ha anche una valenza politica poiché sta ad indicare l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5s e Lega. 'Il leader della Lega , già Lega Nord - Roma ...

Roma - pecore per l'elba alta - Claudio Amendola : 'Pensa a Pasquetta che strage...' : 'Non so se a Berlino abbia funzionato, mi sembra una soluzione molto creativa e tutto ciò che è cretivo mi lascia un po' di dubbio. E poi, pensa a...