Roma - stuprata in auto sotto cavalcavia : caccia a 4 uomini : Roma , 19 mag. , askanews, - stuprata sotto un cavalcavia tra Settecamini e Guidonia, alle porte di Roma : la polizia sta cercando quattro uomini , che, dopo aver costretto la donna a salire in auto , una ...

Roma - DONNA STUPRATA DA 4 INDIANI IN UNA PANDA/ Vittima fa la comparsa in film e programmi Rai e Mediaset : ROMA, STUPRATA da quattro INDIANI in una PANDA: notte di orrore per una 44enne, violentata ripetutamente sotto ad un cavalcavia poi abbandonata sul ciglio della strada(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 11:50:00 GMT)