Roma | stuprata dal branco in una Panda rossa | caccia a 4 uomini Raggi | rabbia e sgomento

Roma - sequestrata e stuprata da 4 persone : caccia al branco : sequestrata in strada e poi stuprata da quattro persone a Guidonia, alle porte di Roma. È accaduto giovedì notte, la vittima è una donna di 44 anni che mentre aspettava il bus notturno alla fermata di Rebibbia è stata fata salire in una Panda rossa dietro la minaccia di un coltello da due persone. Così è cominciato l’incubo. La donna è stata portata in una zona isolata nei pressi del casello A1 di Guidonia e qui stuprata non solo dai ...

PAMELA MASTROPIETRO - "STUPRATA E UCCISA DA OSEGHALE"/ Sabato funerali a Roma : legale "scaricano colpe su uno" : Macerata, PAMELA MASTROPIETRO secondo la procura fu violentata sotto effetto di eroina da Innocent Oseghale e poi UCCISA. Sabato i funerali a Roma.

