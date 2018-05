Roma - parla l'uomo a cui hanno staccato l'orecchio a morsi : 'Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria' : "Ora sto abbastanza bene, il peggio è passato". Queste le prime parole di Germano , l'uomo a cui lo scorso 16 maggio è stato staccato l'orecchio a morsi durante un'aggressione - in stile Mike Tyson - ...

L'arcivescovo Montenegro parla a Roma - don Franco : 'La chiesa deve dare speranza' : Controlli in panifici e ristoranti, 'alimenti scaduti o mal conservati': 3 esercenti denunciati 3 Moto contro auto, 50enne trasferito in elisoccorso al 'Sant'Elia' 4 'Crack da 50 milioni di euro dei ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - parla Dominic Thiem : “La scorsa settimana ho guadagnato molta fiducia - ma trovare Fognini qui è uno svantaggio” : Rafael Nadal contro Dominic Thiem: anche quest’anno, come nella scorsa edizione, gli Internazionali d’Italia di tennis potrebbero riservare questo incrocio all’altezza dei quarti di finale. A Madrid, la settimana scorsa, l’austriaco ha battuto l’iberico interrompendo una striscia di 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa dall’ex numero 1 al mondo. La striscia era iniziata proprio dopo la sconfitta di Nadal ...

Ragazzo di 22 anni trovato morto a Roma. Parla la fidanzata Emma : "Ci amavamo - non volevamo lasciarci più" : «Ci amavamo», dice. Emma G., raggiunta dal Corriere della Sera. La voce tremante di chi è ancora sotto choc. Da due giorni indagata per la morte del compagno Giuseppe De Vito Piscicelli, trovato morto lo scorso 1 maggio nel suo appartamento in zona Parioli, a Roma.La ragazza, 23 anni, che si frequentava con Piscitelli da circa un mese e mezzo, fatica a reagire:«Non volevamo lasciarci più. Eravamo e ci sentivamo ...

Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull'Europa. Parla Roman : Il caso della violenza sessuale a San Fermín promuoverà una riforma politica e sociale. Per Román, è molto probabile che "a medio termine ci sarà un cambiamento della legislazione europea. In Spagna ...

Concerto primo maggio 2018/ Roma - ospiti e novità : parla l'organizzatore Massimo Bonelli : Il Concerto primo maggio 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Perché quando si parla di Roma Liverpool tutti ricordano un'amara notte del 1984 : I tifosi della Roma sperano che nel calcio, a differenza che nella vita, la storia non si ripeta. L'urna di Nyon ha stabilito che l'avversario giallorosso in semifinale sarà il Liverpool. Un abbinamento che in molti speravano, ma che gli scaramantici tifosi non possono non guardare con sospetto. Immediatamente il ricordo corre a quel 30 maggio 1984. Allo Stadio Olimpico di Roma, un impianto capace di ospitare quasi 70 mila ...

"Fabrizio Frizzi santo? Una fake news"/ Parla il postulatore Padre Romano Gambalunga : "sono stato frainteso" : 'Fabrizio Frizzi santo? Una fake news': il postulatore Padre Romano Gambalunga dice di essere stato frainteso nell'intervista a DiPiù.

Calciomercato Roma - Monchi : 'Balotelli? Ho parlato d'altro con Raiola' : Lo ha detto a Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi prima della gara contro la Fiorentina. Tutte le notizie di Calciomercato

'Andrea Bocelli è molto Romantico' - parla la moglie Veronica Berti : Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli, sposata nel 2014 e madre di Virginia, 3° figlia del tenore dopo Amos (1995) e Matteo (1997), avuti con l'ex moglie Enrica Cenzatti.Intervistata dal settimanale Oggi, la Berti ha raccontato alcuni particolari privati legati al celebre cantante.prosegui la lettura'Andrea Bocelli è molto romantico', parla la moglie Veronica Berti pubblicato su Gossipblog.it 05 aprile 2018 15:04.

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; ... : ... amministratore delegato Eni Corporate University- Il contributo femminile " soprattutto oggi " e' irrinunciabile in un mondo in trasformazione dove la tecnologia modifica la nostra vita. C'e' ...

"La mia generazione ha fallito. Il suo unico dovere morale è scomparire". Parla Oliviero Diliberto - che ora insegna diritto Romano ai cinesi : Oliviero Diliberto non dà interviste dal 2013, "da quando la mia parte politica fu sconfitta disastrosamente" e il suo giudizio di oggi, nell'intervista al Corriere della Sera, non ammette repliche: "La mia generazione ha fallito. Il suo unico dovere morale è scomparire". Venti anni fa è stato ministro della Giustizia, governo D'Alema. Ora la sua vita è cambiata, anche se l'insegnamento ha sempre fatto parte della sua ...