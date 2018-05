Roma | ' il bus va a fuoco | tutti giù' | è ancora psicosi incendi

Roma - stuprata dal branco in una Panda rossa : aspettava il bus - costretta a salire sull'auto : Quanto dura una violenza? Da quando a forza ti strattonano e caricano in macchina o quando urli e nessuna auto rallenta la corsa, smetti di parlare, inizi ad aver paura, diventi piccola piccola. ...

Roma : Commercio abusivo - controlli e sequestri : Commercio abusivo, controlli e sequestri Roma – Continuano le attività di contrasto al Commercio abusivo nella capitale, con gli interventi del PICS ( Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale. Risalgono a ieri mattina i controlli in zona Porta Maggiore. Dove sono stati conferiti a discarica due metri cubi di abiti e materiale elettrico, lasciati a terra da venditori ambulanti che si sono allontanati alla vista degli ...

Bus fiamme a Roma - sospesa sindacalista : 21.05 "sospesa dal servizio in via preventiva e a tempo indeterminato". E' la lettera che ha ricevuto la dipendente Atac e sindacalista Micaela Quintavalle. Le viene contestata la partecipazione e quanto detto nello show Tv Le Iene,dopo che due bus si erano incendiati in strada a Roma: "Non si fa manutenzione -aveva detto- Non ci sono pezzi di ricambio. Sono anni che denuncio questa situazione. Ai colleghi che segnalano i guasti vengono fatti ...

Lavorare alla Roma - il club cerca un Business Intelligence & Data Analyst Specialist : Chi sogna di entrare a far parte del team di lavoro del club giallorosso non deve lasciarsi sfuggire questa opportunità L'articolo Lavorare alla Roma, il club cerca un Business Intelligence & Data Analyst Specialist è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul Business del calcio.

Roma - abusi sessuali alle bimbe nell'asilo di Bankitalia/ Rinvio a giudizio per maestro 25enne : "sono pentito" : Scuola dell'infanzia di Bankitalia: abusi sessuali a bimbe dell'asilo. Roma, chiesto Rinvio a giudizio per il maestro 25enne reo-confesso, 'pentito'.

Roma - stop ai bus turistici nel centro storico : stop ai bus turistici nel centro storico di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato, con 27 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera relativa al Regolamento per l'accesso e la circolazione degli ...

Roma - operatori dei bus turistici verso la serrata da giovedì : protesta contro le restrizioni all’ingresso in centro : Gli operatori dei bus turistici sono pronti alla serrata continuata sulla città di Roma. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, da giovedì 17 maggio in poi le aziende private con i loro pullman al servizio di turisti, viaggiatori e studenti chiuderanno i battenti a tempo indeterminato, nel tentativo di rovesciare il nuovo regolamento per l’ingresso nel centro storico Romano, nonostante la scontata approvazione definitiva in Assemblea capitolina. La ...

Medici e dentisti abusivi - 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna : Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna Continua a leggere L'articolo Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna proviene da NewsGo.

Un platano di 20 metri è caduto la notte scorsa su un bus Atac a Roma : Roma, 13 mag. , askanews, La notte scorsa un platano di 20 metri è caduto su un bus dell'Atac in servizio a viale delle Milizie: finestrini in frantumi e autista in ospedale, 'a scopo precauzionale', ...

