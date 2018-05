Roma e Milano oltre l' Alitalia | i grandi scali pronti alla svolta

Mille Miglia : ieri la carovana ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma : Prosegue il viaggio della carovana della Mille Miglia: la corsa ha disceso lo Stivale da Milano Marittima a Roma La sosta a Milano Marittima è breve: sono le prime luci dell’alba quando la carovana si rimette in moto. La pioggia, che specie a Ferrara ha messo a dura prova gli equipaggi, ha lasciato spazio a un sole velato, salutato con piacere da piloti e navigatori. Alfa Romeo Mille Miglia La seconda tappa è lunga e impegnativa, e conduce ...

Berlusconi : da Milano definitiva riabilitazione - ma nuovi guai da Roma : La procura generale di Milano non si opporrà alla decisione del giudice di sorveglianza, ma il tribunale di Roma lo processerà per un filone del 'Rubiter' -

SILVIO BERLUSCONI - RUBY TER : RINVIO A GIUDIZIO A Roma E TORINO/ Ma pg Milano non si oppone al Cav riabilitato : TORINO, RUBY ter: RINVIO a GIUDIZIO per SILVIO BERLUSCONI. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

‘Ndrangheta - soldi dell’evasione fiscale investiti tra Romania e Milano : 8 arresti. Sequestrato un bar vicino al Pirellone : I soldi dell’evasione fiscale nelle attività della ‘ndrangheta. È il quadro dell’indagine che ha portato all’arresto di otto persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari aggravati dall’agevolazione mafiosa. Parte del profitto dell’evasione, in tutto 8 milioni e 600mila euro, sarebbe arrivato anche ad Alvaro Natale, presunto boss al vertice della ‘ndrina di Sinopoli San ...

Kristina - cervello in fuga contRomano : ricercatrice d'eccellenza da New York a Milano : Potremmo definirla "cervello in fuga contromano". Kristina Havas, classe 1976, è di New York, ma "i miei nonni erano italiani, di Verona". Il nostro Paese era nel suo destino: la donna ha...

FedEx Tnt licenzia 361 lavoratori in Italia. 'Donne trasferite a Roma o Milano'. Giovedì sciopero : FedEx , il colosso americano di trasporti e spedizioni, che ha acquisito il 25 maggio 2016 la Tnt , licenzia in tutta Italia 361 lavoratori e ne trasferisce 115. Il piano industriale, presentato dall'...

Giornata nazionale dei sentieri : 80 eventi tra parchi e aree protette. Ma anche a Roma e Milano si cammina : camminare per ritrovare il proprio passo. camminare per immergersi nella natura e nel potere rigenerante del verde. camminare per ritrovarsi, ma soprattutto per concedersi il piacere della scoperta, che si tratti di un fiore, di un ruscello o di un volto nuovo. Tanti, tantissimi i motivi per farlo, ma domenica 13 maggio ce n’è uno in più. Il Cai e Federparchi propongono la 18esima Giornata nazionale dei sentieri e la sesta Giornata “In cammino ...

Il summit a Milano/Se il Carroccio e Rousseau scippano Roma : Che strana coppia. E che idea sbagliata. Loro sono Alberto da Giussano, quello dello spadone leghista, e Rousseau, non in versione filosofo illuminista ma in chiave piattaforma web dei grillini. Hanno ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : sorprese nella Final Six. Avanti Rapallo e Bogliasco - fuori Milano e Roma : Sono due sorprese ad inaugurare la Final Six che assegnerà lo scudetto della Pallanuoto femminile: nei quarti di Finale giocati in serata, sono state le squadre peggio piazzate al termine della regular season a passare il turno. Dunque vanno Avanti entrambe le compagini liguri, Bogliasco e Rapallo, che hanno battuto rispettivamente Roma e Milano. nella prima partita Bogliasco ha sorpreso Roma: dopo la prima metà di gara molto equilibrata, chiusa ...

Le date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua dopo le due anteprime di maggio a Milano e Roma : Sono state annunciate le prime date del Mowgli summer tour 2018 di Tedua, al via a maggio con due speciali anteprime in programma a Milano e a Roma. Il Mowgli summer tour inizierà ufficialmente a giugno, il giorno 9, con un concerto atteso a Treviso. dopo il grande successo registrato con l'album Mowgli – il disco della giungla, certificato disco d'oro e ai vertici delle classifiche di vendita, Tedua annuncia la tournée di concerti in ...

Prezzi dei biglietti per Ghali in tour nei palazzetti nel 2018 - da Torino a Milano e Roma : Ghali in tour nei palazzetti nel 2018, per la prima volta nella sua carriera. Sono disponibili da oggi, giovedì 10 maggio, i biglietti per assistere alle date di Ghali in tour ad ottobre e novembre. Dopo la prevendita esclusiva in anteprima per i titolari di carte di credito American Express, parte oggi alle ore 12.00 la prevendita generale dei biglietti per i concerti di Ghali che approda nei palazzetti dello sport della penisola dopo i ...

Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - prezzi e settori in prevendita : Quando mancano ormai soli due mesi ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, spuntano Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per entrambi i concerti previsti nel nostro Paese nell'ambito della tranche europea del tour negli stadi dei Carter, sono infatti disponibili nuovi biglietti per settori prima esauriti. La coppia torna in tour negli stadi, con l'ideale seguito dell'omonimo primo show, partendo ...

Milano : Fs - dopo sgombero pronto bando per ex scalo Porta Romana : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – Fs Sistemi Urbani (Gruppo Fs Italiane) è pronta a pubblicare il bando di gara per la locazione dell’immobile di via Lorenzini, nello scalo ferroviario Porta Romana di Milano e per le vicine aree di via Isonzo.Ieri, la autorità di pubblica sicurezza hanno sgombrato il fabbricato ex squadra rialzo. Sarà così completato, come prevede la Convenzione sottoscritta con il Comune di Milano il 13 febbraio 2018 il ...

Milano - favela sgomberata allo scalo di Porta Romana. Spettacoli e sport per la rinascita : La «favela» ai piedi della nuovissima torre della Fondazione Prada è stata sgomberata. Era nascosta a qualche centinaio di metri, all'interno dei vecchi capannoni all'angolo tra via Lorenzini e via ...