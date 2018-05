Roma che goduria | è Nadal vs Djokovic Serata con Zverev-Cilic

Roma - dal cassonetto dei rifiuti spunta un uomo che legge i libri : Un uomo che legge dentro un cassonetto. E il video, in poche ore, diventa virale. Il filmato, condiviso dalla pagina Facebook "Riprendiamoci Roma", mostra un signore, intorno ai 50 anni di...

Roma - buche e rifiuti - il Comune sotto assedio : 'Tre reclami al minuto' : IL DOSSIER Oltre 351mila segnalazioni in tre mesi: i Romani chiamano lo 060606 o inviano messaggi all'Urc , ufficio relazioni con il cittadino, per i rifiuti per strada, il degrado che avanza, gli ...

Roma - parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi : “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” : Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” Germano ospite di “Pomeriggio Cinque” racconta come una banale discussione per la fila si sia trasformata in un’aggressione in stile Tyson. Continua a leggere L'articolo Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” ...

Internazionali d'Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che sfida in semifinale! La sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : I segnali c'erano tutti, perché la numero 26 del mondo è protagonista da diverse settimane , semifinale a Stoccarda e terzo turno a Madrid, . Soprattutto, Anett ha avuto un cammino impressionante, ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Halep-Sharapova - che sfida in semifinale! La sorpresa Kontaveit sulla strada di Svitolina : Sabato di fuoco al Foro Italico. Agli Internazionali d’Italia è giunto il momento delle semifinali del torneo femminile. Quattro ragazze sono pronte a sfidarsi sul campo Centrale di Roma. L’attesa è sicuramente tanta per la seconda delle due sfide in programma, quella che vedrà di fronte Simona Halep e Maria Sharapova. Da un lato la numero 1 del mondo, dall’altro la numero 60, ma con un curriculum e un’aura ben più ...

Roma. Il Ponte dell’Osa presto riaperto anche al traffico carrabile : Il Ponte dell’Osa, ora utile al passaggio ciclo-pedonale, sarà presto riaperto anche al traffico carrabile, compreso quello del servizio pubblico

Temptation Island : che fine ha fatto Selvaggia Roma : Selvaggia di Temptation Island: la nuova vita senza Francesco Chiofalo, alias Lenticchio Nuova vita per Selvaggia Roma di Temptation Island. Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, la Romana ha cambiato radicalmente le sue priorità. In un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Selvaggia ha raccontato di non avere più alcun […] L'articolo Temptation Island: che fine ha fatto ...

Roma è senze buche? Su Twitter il video ironico di Luigi Capello : Roma , askanews, - Roma è senza buche? Non proprio. Con un simpatico video postato su Twitter con l'hashtag #ARomaNonCiSonoBuche, l'imprenditore Romano Luigi Capello, Ceo e founder di LVenture Group e ...

Roma - parla l'uomo a cui hanno staccato l'orecchio a morsi : 'Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria' : "Ora sto abbastanza bene, il peggio è passato". Queste le prime parole di Germano , l'uomo a cui lo scorso 16 maggio è stato staccato l'orecchio a morsi durante un'aggressione - in stile Mike Tyson - ...

“Attenti al cane” - il celebre cartello era già usato dagli antichi Romani : ecco perché : La proverbiale scritta “Cave canem” posta all’ingresso delle abitazioni pompeiane è oggi consuetudine. Ma l’antica usanza, messa in pratica da moltissimi nobili romani, nasconde forse significati simbolici molto più affascinanti di quello che si pensa.Continua a leggere

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:58:00 GMT)

Pecore e mucche per l’erba - Roma fra Mumbai e il Connemara : Roma è ormai un presepe vivente. Il comune con le aree verdi più ampie (e peggio gestite) d’Europa – 50 milioni di metri quadrati di verde orizzontale – ospita da anni di tutto: 40 specie di mammiferi, 16 di rettili, 10 di anfibi, 5.200 di insetti e oltre 121 specie di uccelli. Un patrimonio di biodiversità notevole, considerando lo smog e l’inquinamento, ma con sacche fuori controllo, basti pensare a gabbiani, topi e cinghiali. ...

“Tipicamente Aquilani” a Roma - alla kermesse di produzioni tipiche locali : L’AQUILA – Le eccellenze del territorio come vettore di rilancio per le aree del comprensorio aquilano, che a nove anni

Cilic : 'Che tifo a Roma! Mi riconoscono più qui che in altri posti' : Si gode l'atmosfera del Foro Italico, Marin Cilic. Il croato 29enne ha battuto 6-3, 6-4 Benoît Paire ed è approdato ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. 'E' importante per me ...