ilfattoquotidiano

: Roma, aspettava l’autobus: donna sequestrata e violentata da un branco - fattoquotidiano : Roma, aspettava l’autobus: donna sequestrata e violentata da un branco - RadioLondra_ : Roma, aspettava l’autobus: donna sequestrata e violentata da un branco - federaffy : Nel frattempo, gli italiani... #totopremier -

(Di sabato 19 maggio 2018) Stava aspettando l’autobus a Rebibbia per tornare a Guidonia quando da una Panda Rossa è sceso un uomo, probabilmente indiano o bengalese, che ha finto di volere chiedere un’informaazione per arrivare a Tivoli e poi le ha offerto un passaggio. L’uomo, che sembrava alterato da alcol e droga, dopo il rifiuto alle avances, l’ha caricata a forza sull’auto e portata, sotto la continua minaccia di un coltello, all’uscita del casello per Guidonia, sotto un cavalcavia, dove ad attenderli c’erano altri due uomini, anch’essi dall’apparente età di 30 anni. È iniziato così un incubo durato ore per una 43enne come riporta il quotidiano Il Messaggero. A turno hanno abusato di lei, presa a morsi, picchiata e minacciata con un coccia di bottiglia. Alla fine della violenza di gruppo, laè stata scaricata in strada. “Avevo paura che mi ...