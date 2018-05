Ritratto e autoritratto tra Eco e Narciso

Christie’s - l’auto Ritratto di Picasso diventerà il quadro più costoso di sempre : Un quadro di Pablo Picasso del 1943, un autoritratto dipinto quando temeva di essere deportato dai nazisti, sarà messo all'asta New York da Christie's il prossimo 15 maggio. Settanta milioni di dollari la base d'asta che probabilmente farà di questo dipinto il più costoso di sempre .Continua a leggere

Biella : Laboratorio di Auto Ritratto Fotografico con Hermann Reiter : Domenica 8 Aprile a Hydro, centro culturale gestito dall'associazione Better Places, avrà luogo il secondo workshop dedicato alla Fotografia! Questa volta il filo rosso sarà l' Autoritratto , per ...

IL RITORNO DI COLOMBO II-AUTO Ritratto DI UN ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi - 26 marzo 2018) : Il RITORNO di COLOMBO II - Autoritratto di un ASSASSINO , il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 26 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk e David Byrd, alla regia James Frawley. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 04:23:00 GMT)

Michelangelo - trovato auto Ritratto segreto/ Caricatura in un disegno? Messaggi nascosti dell'artista : Arte, autoritratto segreto di Michelangelo : scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno risale al 1525 ed è a Londra. Emerso il vero volto dell'artista .(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:18:00 GMT)

MICHELANGELO - TROVATO AUTO Ritratto SEGRETO/ Caricatura in un disegno? Il vero volto dell'artista : Arte, AUTORITRATTO SEGRETO di MICHELANGELO : scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno risale al 1525 ed è a Londra. Emerso il vero volto dell'artista .(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:24:00 GMT)

Michelangelo - trovato auto Ritratto segreto/ Caricatura in un disegno? Il precedente nelle Cappelle Medicee : Arte, autoritratto segreto di Michelangelo : scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:04:00 GMT)

MICHELANGELO - TROVATO AUTO Ritratto SEGRETO / La “firma” nascosta : così ha aggirato il divieto dell'epoca? : Arte, AUTORITRATTO SEGRETO di MICHELANGELO : scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna. Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:30:00 GMT)

Arte - auto Ritratto segreto di Michelangelo/ Scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna : Arte , autoritratto segreto di Michelangelo : Scoperto nel quadro dedicato alla poetessa Vittoria Colonna . Il disegno è emerso in queste ore, questo quadro risale al 1525 ed è a Londra.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:00:00 GMT)

L’autoRitratto di Michelangelo nascosto in uno dei suoi quadri famosi : Un’immagine dell’imperituro scultore, pittore e artista italiano Michelangelo Buonarroti potrebbe nascondersi dentro un suo quadro, da lui dipinto nel 1525 e attualmente conservato al British Museum, in cui l’artista ritrae una sua cara amica, Vittoria Colonna, poetessa e nobildonna italiana, sua contemporanea. Questa auto-caricatura sembrerebbe celarsi fra le pieghe dell’abito della donna e il suo addome: in questo ...