Risonanza magnetica per coccodrilli

Napoli - risponde al telefono durante la tac : la foto della Risonanza magnetica/ La dipendenza da smartphone : risponde al cellulare durante la tac, Napoli : la paziente non resiste e crea all'arme all'Ospedale Cardarelli. La foto fa il giro del web.

Tumore alla prostata - quando e perché serve la Risonanza magnetica : Il test del Psa, poi, se il valore è sospetto, la biopsia. E' l'iter che segue la maggior parte degli uomini over 50 come prevenzione del Tumore alla prostata , il più diffuso con 35 mila diagnosi nel 2017. Un percorso che può diventare invasivo, riporta La Stampa, e spesso insufficiente a sgombrare

Ciclismo - Fabio Aru : il Giro d’Italia non è a rischio. L’esito della Risonanza magnetica - escluse lesione gravi : Fabio Aru si è sottoposto a una risonanza magnetica dopo il ritiro di ieri al Giro di Catalogna. Il Cavaliere dei Quattro Mori risentiva di dolori alla gamba sinistra e dunque si è reso necessario un esame a Barcellona. Fortunatamente sono state escluse delle lesioni gravi ma è stato evidenziato un edema post traumatico al retto femorale. Non è in dubbio la partecipazione al Giro d’Italia che scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. ...