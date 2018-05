Ricerca | italiani scoprono un effetto antiossidante del latte fermentato

Paolo Becchi - cosa nascondono dietro la Ricerca 'gli italiani non esistono' : il sospetto del professore : Il popolo italiano non esiste, almeno secondo la ricerca genetica portata avanti dall'antropologo dell'Università di Bologna, Davide Pettener , secondo il quale gli italiani sono soltanto 'un'...

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei Ricercati - con Messina Denaro - : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla ...

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei Ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Scoperta causa di grave forma di encefalopatia da team di Ricercatori italiani : È stata l’indagine scientifica su una bimba di 9 anni a portare alla Scoperta della causa di una grave forma di encefalopatia, che si manifesta con deficit neurologici ed epilessia. Si tratta di una mutazione del gene ATP6V1A. È il risultato dello studio scientifico pubblicato dalla prestigiosa rivista internazionale Brain, realizzato dal team di ricercatori del Centro di Eccellenza di Neuroscienze dell’Ospedale pediatrico Meyer e ...

Il Corsaro Nero : Guida al motore di Ricerca per torrent italiani : Il Corsaro Nero è uno dei motori di ricerca per torrent più apprezzati dagli italiani, il motivo è semplice indicizza solo materiale nella nostra lingua. L’apprezzamento ha portato ad un grande successo, per questo ne approfondiamo il funzionamento, e cerchiamo di fare chiarezza su alcune voci che lo avevano dato per morto. Ecco un rapido […] Il Corsaro Nero: Guida al motore di ricerca per torrent italiani

Alimenti - la Ricerca : italiani insoddisfatti del sapore di frutta e verdura : I consumi di ortofrutta in Italia languono e i consumatori non sono soddisfatti dell’evoluzione del gusto di frutta e verdura. E’ quanto emerge dall’ultimo studio dell’Osservatorio Ortofrutta di Ismea-Agroter che sarà presentato a Rimini l’8 maggio, alla vigilia del Macfrut, fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo, nell’ambito dell’evento ‘Think Fresh – Il valore al ...

Gli italiani stanno ritrovando la fiducia. Lo dice una Ricerca : Le famiglie italiane stanno progressivamente recuperando fiducia. Il 25% è convinto che la situazione economica del Paese migliorerà nei prossimi 12 mesi; più ridotta, al 18%, è la percentuale di quanti confidano in un effettivo incremento dell’occupazione. È uno dei dati che emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis per IBC, l’Associazione “Industrie Beni di ...

Astrofisica italiana Branchesi su Time - l'orgoglio dei Ricercatori italiani : Marica Branchesi rende i ricercatori italiani felici e orgogliosi. L'Astrofisica è stata segnalata dalla rivista Time fra le 100 persone più influenti al mondo per la scoperta delle onde gravitazionali . 'Congratulazioni a Marica per questo nuovo riconoscimento per il suo lavoro, che è rappresentativo dell'impegno di un'intera comunità ed è emblematico ...

Ricerca : italiani scoprono la ‘casa’ della schizofrenia : Individuata la ‘casa’ della schizofrenia. A scoprirla sono Ricercatori italiani del Center for Neuroscience and Cognitive Systems (Cncs) dell’Istituto italiano di tecnologia di Rovereto, che hanno individuato le regioni cerebrali coinvolte nelle distorsioni della percezione sensoriale tipica dei malati, dimostrando così il ruolo primario di questi effetti nella malattia. “Comprendere quali siano le regioni cerebrali ...

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una Ricerca : Quando Sanremo c'entra con la politica Il rapporto mostra che gli argomenti arrivati all'attenzione degli italiani sui social e che hanno generato il maggior numero di interazioni, sfuggono all'...

Quante fake news hanno condiviso gli italiani durante le elezioni? Una Ricerca : Fake news e satira hanno dominato tra le notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna elettorale italiana. Almeno cinque risultano essere non vere e una addirittura entra nella top ten. Ha ottenuto un engagement totale di 142.000, l’articolo della testata www.ilfatto.it (nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it) con la notizia del ritrovamento in Sicilia di ...

Chimica - Premio Reaxys-SCI Early Career Researcher 2018 : un incentivo per le aspirazioni dei giovani Ricercatori italiani : Elsevier, leader mondiale nel mondo dell’informazione specializzata in ambito medico e scientifico, e la Società Chimica Italiana (SCI) annunciano la quarta edizione del Reaxys-SCI Early Career Researcher Award. Obiettivo del Premio è supportare la carriera di giovani e talentuosi ricercatori italiani, aiutandoli a promuovere il proprio lavoro a livello internazionale. “Siamo molto contenti della consolidata collaborazione con Elsevier con la ...

Usa - l'ambasciata di Washington celebra i successi italiani nella Ricerca - : La conferenza è stata aperta dall'Ambasciatore d'Italia a Washington Armando Varricchio e dal viceassistente del Segretario di Stato per la Scienza, lo Spazio e la Salute, Jonathan Margolis. La ...