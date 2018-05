Reliquie di Sant' Antonio da Padova vendute all' asta su eBay

Blastingnews

: La teca con dentro la pistola fake con una quantità di ditate che manco quelle con le reliquie de Sant'Antonio... #quartogrado - StClausReindeer : La teca con dentro la pistola fake con una quantità di ditate che manco quelle con le reliquie de Sant'Antonio... #quartogrado - streghina62 : La vendita su eBay delle reliquie di Sant'Antonio: osso a 390 euro - AdrMontanaro : Le reliquie di Sant'Antonio da Padova in vendita su eBay per 390 euro -

(Di sabato 19 maggio 2018) Se dobbiamo credere o no a questa vendita on line didi, è decisione esclusivamente personale, anche se sincerarsi della veridicita' del fatto sarebbe più che opportuno. L'iniziativa è di un venditore di Adret In Valle d'Aosta, peraltro gioiello della nostra Italia, ricca di montagne, paesaggi da sogno e buona cucina, c'è tra gli altri un bel paesino che conta qualche migliaia di anime e che si trova proprio al confine con la Francia. In questo luogo vive un venditore sconosciuto alla cronaca sino a oggi, per questa iniziativa alquanto strana, e cioè per la vendita VIDEO didi uno deii più famosi e invocati nel mondo. Come ne sia entrato in possesso non è possibile saperlo, ma l'annuncio suafferma che i frammenti ossei dipossono essere spediti in tutto il mondo. Descrizioni poco dettagliate e manca un sigillo ...