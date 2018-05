Regno Unito in festa per le nozze fra Harry e Meghan | l' attrice Usa a corte

Nissan – Il programma Energy Solar rivoluziona la produzione - la gestione e lo stoccaggio energetico nelle case del Regno Unito [GALLERY] : Il programma Nissan Energy Solar permetterà ai clienti del Regno Unito di ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la gestione dell’energia nelle proprie case Nissan ha lanciato il programma Energy Solar, la soluzione di generazione energetica per la casa, dedicata al mercato retail. Attraverso un sistema integrato di pannelli fotovoltaici, un sistema di stoccaggio che utilizza le batterie dei veicoli elettrici Nissan (xStorage Home) e ...

Regno Unito - la ferrovia East Coast torna in mano pubblica : La linea ferroviaria britannica dell 'East Coast torna temporaneamente sotto il controllo statale . Lo ha ufficializzato oggi, 16 maggio, il Segretario del Dipartimento dei Trasporti, Chris Grayling , ...

Gli sviluppatori di Mafia 3 aprono un nuovo studio nel Regno Unito : Gli sviluppatori di Mafia 3 sbarcano in Inghilterra, come ci riporta infatti anche IGN, Hangar 13 si è allargato nel Regno Unito con l'apertura di un nuovo studio nella città di Brighton.Il publisher 2K ha inoltre annunciato che Nick Baynes guiderà il nuovo studio di Hangar 13 di Brighton, egli è stato Game Director di Split/Second e vanta un'esperienza nel settore dello sviluppo videoludico di 25 anni.La nuova sede di Brighton costituirà il ...

People Can Fly arriva nel Regno Unito e in Polonia : People Can Fly è felice di annunciare l'espansione del suo team di sviluppo, la SH ha infatti aperto due nuovi studi, uno nel Regno Unito a Newcastle e il secondo in Polonia, nella città di Rzeszow.Avviato nel 2017, lo studio di Newcastle mira a portare l'esperienza degli ex sviluppatori di Ubisoft in People Can Fly. Città popolare e vibrante, Newcastle è il centro settentrionale dello sviluppo videoludico nel Regno Unito, con sedi si SH ...

I ragazzi di Mafia 3 aprono un nuovo studio nel Regno Unito : I ragazzi di Mafia 3 sbarcano in Inghilterra, come ci riporta infatti anche IGN, Hangar 13 si è allargato nel Regno Unito con l'apertura di un nuovo studio nella città di Brighton.Il publisher 2K ha inoltre annunciato che Nick Baynes guiderà il nuovo studio di Hangar 13 di Brighton, egli è stato Game Director di Split/Second e vanta un'esperienza nel settore dello sviluppo videoludico di 25 anni.La nuova sede di Brighton costituirà il quarto ...

Royal wedding - inaugurazioni e nuovi Windsor. Nel Regno Unito la Corona continua a spopolare : di Gianluca Avagnina A pochi giorni dal matrimonio del principe Harry e Meghan Markle, il fratello maggiore e testimone di nozze del futuro sposo, il principe William, è comparso in pubblico questa settimana per inaugurare ufficialmente la nuova stazione di London Bridge. I lavori di rifacimento della stazione più vecchia di Londra (aperta per la prima volta nel 1836) sono durati cinque anni e sono costati 1 miliardo di sterline, parte ...

Eurovision Song Contest 2018 - invasione di palco durante l’esibizione del Regno Unito – Video : Eurovision Song Contest 2018, invasione di palco (AP) invasione di palco alla finale dell’Eurovision Song Contest 2018. durante l’esibizione della cantante SuRie, in gara per il Regno Unito, un uomo è riuscito ad aggirare i controlli di sicurezza ed ha fatto irruzione in scena all’Altice Arena di Lisbona, che ospita la manifestazione. Il fuori programma è stato ripreso in diretta dalle telecamere. Protesters bum-rushed the UK ...

Roma - l'ospedale Salvator Mundi International pronto ad accogliere i pazienti del Regno unito : L'azienda ha oggi una rete di 80 ospedali in 40 paesi del il mondo e organizza cure mediche per i pazienti provenienti da tutto il mondo. OAW in numeri: 3 principi fondamentali: qualità, ...

Regno Unito - è un May Bank Holiday Monday infuocato : 25 - 1°C a sud per battere il record risalente al 1999 : Con le temperature che potrebbero raggiungere i 28°C nel Regno Unito, questo è il May Bank Holiday Monday più caldo da quando è stata introdotta la festività nel 1978. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale, ha dichiarato che è stato stabilito un nuovo record prima delle 11 di questa mattina, quando i termometri hanno segnato i 24,2°C a Herstmonceux (Inghilterra). Il record precedente per il May Bank Holiday Monday era di 23°C e ...

Pistole - coltelli e droga : il Regno Unito e la “guerra” dei codici postali : Le bande si spartiscono i territori in base ai numeri che identificano i quartieri. Aumentano gli omicidi di giovanissimi: è una vera faida per controllare lo spaccio

Pistole - coltelli e traffico di droga : nel Regno Unito la guerra dei codici postali : Un giovane di vent’anni è stato accoltellato ieri a Liverpool. Lo stesso giorno un 17enne è stato ucciso da un colpo di pistola nel Sud di Londra. Una esecuzione. È ormai chiaro che la violenza nel Regno Unito è in aumento, e non solo a Londra, come mostrano i dati della polizia. Cosa sta succedendo?...

La California supera il Regno Unito : ora è la quinta economia del mondo : Cinema, tecnologia, turismo e una spiccata anima liberal e intraprendente ne fanno la terra dei sogni. «California Dreamin» scrivevano John Phillips e Michelle Phillips alla metà degli Anni Sessanta, sognando la California appunto. Ed oggi oltre mezzo secolo dopo il Golden State è ancora la terra dei sogni, non solo perché racchiude in sé tutti que...