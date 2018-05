Rai4 | diretta “Italia-Olanda” | finale europeo Under 17

calcioweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Ladel Campionatodi calcio17, Italia-Olanda, sarà trasmessa, in, su, domani, a partire dalle 19 (il calcio d’inizio è fissato per le 19.15). Gli azzurrini di Nunziata si sono qualifcati per l’attodel torneo battendo 2-1 il Belgio in semi, mentre l’Olanda ha avuto bisogno dei rigori per superare l’Inghilterra. Quella di domenica, peraltro, sarà una serata lunga per gli appassionati di calcio, perché alle 20.45 (con collegamento dalle 20.30), andrà in onda, in, su Raisport HD, lo spareggio per lo scudetto del campionato femminile di serie A, Brescia-Juventus. (AdnKronos) L'articolo“Italia-Olanda”,17 CalcioWeb.