: Ragusa:sgominata banda delle 'spaccate' - TelevideoRai101 : Ragusa:sgominata banda delle 'spaccate' - rep_palermo : Ragusa, sgominata la banda delle 'spaccate' [news aggiornata alle 11:33] - LiveSicilia : Furti, rapine e arresti Che cos'è la 'spaccata' La notizia su Live Sicilia -

Catturata dalla Polizia dila. La Squadra Mobile, insieme ai Commissariati di Comiso e Vittoria, ha raccolto fonti di prova in ordine a 20 gravissimi reati trae rapine. Furti consumati su tutto il territorio ibleo. Cinque gli arresti. Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti usandole come "ariete" per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche.(Di sabato 19 maggio 2018)