Ragusa | presa la banda dei furti con spaccata

Ragusa : blitz antidroga - impresa edile usata come copertura : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – Per dissimulare gli incontri con i fornitori utilizzavano una piccola impresa di ristrutturazione edile, che consentiva loro anche di usare un linguaggio criptico per indicare la sostanza stupefacente. E’ uno dei particolari dell’operazione antidroga ‘Pittore barocco’ eseguita dai carabinieri nel Ragusano che ha portato all’arresto di nove persone tra italiani e stranieri di età ...

Ragusa : blitz antidroga - impresa edile usata come copertura (2) : (AdnKronos) – Tra questi c’era Laura Curto, modicana, 28 anni, che si occupava di nascondere la droga in un luogo sicuro tra le campagne di Modica, e il fratello Giovanni, 37 anni, che aveva, invece, il ruolo di corriere e che è stato arrestato con oltre 90 grammi di marijuana. Stessa sorte anche per il collega di lavoro Rosario D’Amico, 49 anni, arrestato poiché sorpreso con 3 chili di hashish nascosti tra gli attrezzi da ...