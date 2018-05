Radici | l’altra faccia dell’immigrazione dal 20 maggio su Rai 3

superguidatv

(Di sabato 19 maggio 2018) Torna da domenica 20su Rai 3 l’appuntamento con, l’altradell’immigrazione condotto da Davide Demichelis Tutto pronto per il ritorno di, l’altradell’immigrazione, il programma condotto da Davide Demichelis che dalla seconda serata viene promosso nella fascia mattutina di Rai 3. Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova edizione.l’altradell’immigrazione: quando inizia Al via da domenica 202018 alle ore 13.00 su Rai 3 la nuovissima edizione di, l’altradell’immigrazione. Alla conduzione ritroviamo Davide Demichelis che per questa edizione viene promosso nelle fascia mattutina con quattro appuntamenti trasmessi sempre di domenica. Rispetto alla precedente edizione il programma non cambia contenuto. Durante ogni puntata protagonista sarà un immigrato chiamato a ...