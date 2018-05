Quel silenzio sui temi bioetici che preoccupa i cattolici

Erdogan : 'L'Onu è finita dopo Quello che è successo a Gaza : silenzio sul bullismo di Israele' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri sera ad Ankara a un 'iftar', il pasto ...

Dopo la separazione da Damante - la De Lellis rompe il silenzio : "Non basta Quello che mi ha fatto?" : Solo qualche giorno fa Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno annunciato la fine della loro relazione.Entrambi hanno sempre sostenuto che non avrebbero mai rivelato le motivazioni che li hanno spinti a prendere strade diverse, ma le continue voci su presunti tradimenti di Andrea Damante hanno fatto sbottare la giovane influencer. Dopo l'annuncio della separazione, infatti, i fan della ex coppia hanno iniziato a sostenere che il dj abbia più ...

CECCHINO ISRAELIANO SPARA A PALESTINESE/ Quel silenzio che cancella l'umanità del "nemico" : Un militare ISRAELIANO SPARA da lunga distanza a un PALESTINESE sul confine di Gaza. Qualcuno filma, i commilitoni esultano. Il video suscita lo sdegno mondiale. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:08:00 GMT)Amare i nemici (in Terrasanta), di V. NagleISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza, le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump, di F. Landi

Fabrizio Frizzi - il dolore di Amadeus : 'Spesso il silenzio vale di più delle parole'. Quel momento durissimo nel 2006 : 'Spesso il silenzio vale più di mille parole'. È ancora piegato dal dolore, Amadeus , nel ricordare l'amico Fabrizio Frizzi . Intervistato dal Giornale , il conduttore de I soliti ignoti - il ritorno ,...

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi Quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...

“La verità su Giorgio e Nino”. Uomini e Donne - parla Anna Tedesco dopo un lungo silenzio. Storia segreta con Manetti? La ex Dama ha deciso di confessare tutto - anche Quell’aspetto inedito su Castanotto : La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a ‘Uomini e Donne Magazine’. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. “Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento”, ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l’ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ...

Fabrizio Frizzi - l’attacco a Selvaggia Lucarelli/ Alla gogna per il suo silenzio (e per Quel litigio di 7 anni : Fabrizio Frizzi, l’attacco a Selvaggia Lucarelli: Alla gogna per il suo silenzio (e per quel litigio di 7 anni fa). I fan si scagliano contro la giornalista per non aver ricordato Frizzi(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:19:00 GMT)

La presidentessa e Quel silenzio rosa : quel mondo non la celebrerà come la prima donna alla guida del Senato: per loro sarà sempre una lottizzata del centrodestra miracolata da Berlusconi. Resta, come monito, la sciagura umana e politica ...

Scandalo dati - Zuckerberg rompe il silenzio : "Sono responsabile di Quello che è successo" : "Se non riusciamo a proteggere i vostri dati non meritiamo di essere al vostro servizio" scrive il fondatore di Facebook sulla sua pagina personale. Intanto, si calmano i mercati mentre negli Usa scatta la prima class action contro il social media

Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti da Facebook : "Sono responsabile di Quello che è successo" : "Sono responsabile di quello che è successo": Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. "Abbiamo fatto degli errori, c'è ancora molto da fare", scrive sulla sua pagina personale del social media. "Abbiamo la responsabilità di proteggere le vostre informazioni", aggiunge."Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati, e se non riusciamo a farlo non meritiamo di ...

Carlo Cracco e Quella stella Michelin in meno - lo chef rompe il silenzio : “Quando prendi una stella Michelin sei felice, quando te la tolgono un po’ meno. Se succede devi sempre fare una riflessione, per correggerti, migliorarti. Si riparte e si ricomincia da capo”. Così...