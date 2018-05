Quante probabilità avete di diventare ricchi con il gioco?

vanityfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Partiamo subito con un bel test. Prendete una moneta per il classicoa testa o croce e tiratela in aria dieci volte. Se per tutti e dieci i lanci esce testa, qual è lache all’undicesimo lancio esca croce? Ecco. La maggior parte delle persone a questo punto si spenderà in calcoli complicati e lo farà per niente. La, infatti, è sempre la stessa ad ogni tiro, ovvero 50% testa e 50% croce, perché ogni lancio è assolutamente indipendente. Nel, come insegna la matematica, non esiste alcuna compensazione o riequilibrio. Irrazionalmente, però, saremmo portati a credere il contrario. Ed è proprio questa una delle tante dinamiche irrazionali che ild’azzardo sfrutta, insieme alle nostre lacune didattiche e di calcolo. Lo stesso esempio si può fare per i cosiddetti “numeri ritardatari” neldel Lotto: se un numero non è ...