Quad | si rinnova l’appuntamento con la scuola dedicata ai piloti del progetto Talenti

sportfair

(Di sabato 19 maggio 2018) Nuovo appuntamento con laaideicoinvolti nelAzzurri FMI, impegnati in questa circostanza a Faenza Da Cingoli a Faenza proseguono le attività rivolte ai diecideicoinvolti nelAzzurri FMI. Archiviato il primo Raduno Collegiale tenutosi presso il tracciato “Il Tittoni” di Cingoli, questa volta gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana si sono ritrovati a Faenza per due giorni di allenamento andati in scena tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Tutti e dieci iAzzurri non hanno mancato l’appuntamento voluto e sostenuto dalla FMI sotto la guida del Coordinatore NazionaleAntonio Assirelli e del tecnico Federale, già pluricampione italiano, Nicola Montalbini. La due-giorni di attività si è tenuta a meno di 48 ore dal secondo round del Campionato Italiano Racing ...