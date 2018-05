Pubblicità Carpisa | ma come si fa a colpevolizzare una madre che lavora?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) Sui social media è stato abbondantemente stroncato, soprattutto da donne indignate da uno spot così platealmente assurdo, tanto colpevolizza le donne cheno e hanno figli invece che far loro un augurio gentile (doveva essere per la festa della mamma). Ma vale la pena tornare sul tema, perché laci dice molto sulla mentalità collettiva e spesso esprime stereotipi molto saldi nella società italiana. Anzitutto una breve sintesi del video, certamente concepito da mente maschile (non potrebbe essere diversamente): decine di donne vengono chiamate da un presunto responsabile dell’azienda che comincia a dire loro che non svolgono bene il loro lavoro, che trascurano compiti importanti, che insomma tutto va molto male nel modo in cui si comportano. Le donne reagiscono con stupore, amarezza, alcune sono impaurite, altre arrabbiate. Ma a un certo punto ...