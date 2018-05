Pubblicato il Rapporto Cobat 2017 | 5 milioni di tonnellate di tecnologia avviate al

meteoweb.eu

: Salute mentale, oltre 807 mila utenti assistiti: pubblicato il rapporto del Sistema Informativo Nazionale - RossoParma : Salute mentale, oltre 807 mila utenti assistiti: pubblicato il rapporto del Sistema Informativo Nazionale - MIBSchool : RT @checovenier: Che valore crea MIB #Trieste School of Management, la business school delle Università del #FVG, per il sistema sociale ed… - UniTrieste : RT @checovenier: Che valore crea MIB #Trieste School of Management, la business school delle Università del #FVG, per il sistema sociale ed… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Più di 5di– 20 volte il peso del Colosseo – di pile e batterie esauste, rifiuti elettronici e pneumatici fuori uso gestiti negli ultimi 30 anni. Solo nel, sono oltre 140 mila ledi prodotti tecnologici raccolti, avviati al riciclo e trasformati in nuove risorse, percorrendo quasi 2di km, con un taglio di emissioni inquinanti di più del 57% rispetto al 2016 grazie al rinnovo del parco mezzi della rete logistica. Sono questi i numeri di, contenuti nelannuale di attività presentato ieri a Roma. Istituito nel 1988, lo storico consorzio, uno dei primi ad avviare in Italia un percorso virtuoso di economia circolare, gestisce da 30 anni il fine vita dei beni immessi al consumo, garantendo i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed economica. “Siamo nati per risolvere il problema ambientale delle batterie al piombo, ...