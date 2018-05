Provenzano Pd all’Assemblea | “Nasce forse il peggior governo | ma nasce con l’auspicio e

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) “Sta perreildella Repubblica, ma dobbiamo dircelo checon l’auspicio se non il contributo di una parte determinante della nostra comunità”. Giuseppe, delegato all’Assemblea Pd, è intervenuto attaccando la leadership di Matteo Renzi e chiedendo ai vertici del partito di fare una profonda autocritica della gestione degli ultimi anni. “La responsabilità non è aver fatto saltare un accordo con i 5 stelle che non aveva sottoscritto nessuno e su cui molti eravamo scettici, la responsabilità è di aver catalizzato un odio nei confronti del Pd che ha consentito a quel blocco di ottenere 17 milioni di voti. Quasi tutti alle fasce popolari”. Quindi sulla sconfitta ha aggiunto: “Peggio della sconfitta è stata la nostra reazione della sconfitta. Una totale rimozione delle sue cause a partire dalla conferenza ...