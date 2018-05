Profumi | suggestioni di Arizona

vanityfair

: Villa Buti Profumi e Candele e l'arte profumiera. Storie di essenze e di profumi. Suggestioni, colori e viaggi sens… - VILLABUTI : Villa Buti Profumi e Candele e l'arte profumiera. Storie di essenze e di profumi. Suggestioni, colori e viaggi sens… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Un ritratto di una fragranza non può essere affidata solo a parole, per comprendere la nuova Eau de ParfumProenza Schouler ci aiuta questo video. Floreale radiosa e fiorita dall’inconfondibile sentore minerale è costituita da due accordi principali, due note, che rappresentano descrivono il cuore della fragranza: uno cremoso di giglio fiorentino e uno verde di fiore bianco di cactus. LEGGI ANCHEabbinati ai segni zodiacali «La prima volta cheha incontrato il mio olfatto è stato come riscoprire una scatola di pastelli colorati: i gialli vivi, i rossi intensi, i viola brillanti, i magenta corposi, i blu elettrici e gli arancioni vitaminici, subito tradotti in reminiscenza olfattiva». «Tornata bambina ho percepito la libertà di esprimermi senza vincoli e condizioni. Chiudo gli occhi ed ecco l’adolescenza e la prima fase dell’età adulta. L’intraprendenza, il ...