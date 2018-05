Prioritalia : 'Bioeconomia per riorganizzare produzione' : ... che sta evolvendo verso il concetto della circolarità; la bioeconomia è il cuore dell'economia circolare, una opportunità unica per reintegrare economia, ambiente e società . La bioeconomia non è un ...

Prioritalia : “Bioeconomia per riorganizzare produzione” : Bologna, 19 mag. (AdnKronos) – La bioeconomia è sostenibile, in forte crescita e ha grandi prospettive di creare valore. E’ questo il tema del convegno, organizzato da Manageritalia e Prioritalia e ospitato negli spazi di Fico, a Bologna. “Uno degli obiettivi di Prioritalia – ha spiegato la presidente Marcella Mallen – é quello di seguire e alimentare il dibattito pubblico sul tema della sostenibilità, che sta ...