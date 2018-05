Principe William Da neo papà al matrimonio di Harry con Meghan Markle | quale sarà il suo

Il Principe William e il Principe Harry - foto : Due fratelli uniti dal dolore, dall'affetto e dalla stima reciproca. Il Principe William e il Principe Harry hanno suscitato l'empatia del mondo intero quando Lady Diana morì e oggi sono l'emblema della fratellanza che non conosce ostacoli. Harry ha fatto da testimone al fratello che ora ricambierà in occasione del Royal Wedding del 19 ...

William e Kate hanno postato sui social le prime fotografie del terzogenito Louis dopo il ritorno a casa. Le foto, immediatamente rimbalzate sui siti d'informazione britannici, ritraggono il neonato

È nato il figlio del Principe William e di Kate Middleton : La famiglia reale britannica ha annunciato che alle 11.01 di lunedì mattina (le 12.01 in Italia) è nato il terzo figlio del principe William d’Inghilterra e della duchessa di Cambridge Kate Middleton: è un maschio, pesa circa 3,8 chilogrammi, e sia lui che sua madre stanno bene. Il principe William e Kate Middleton hanno già un figlio, George, nato nel 2013, e una figlia, Charlotte, nata nel 2015.

Mancherebbe pochissimo alla nascita del terzo figlio di Kate Middleton e del principe William: il termine della gravidanza sarebbe previsto in questo mese di aprile e al Saint Mary's Hospital è già tutto predisposto per il lieto evento. Come consuetudine, il sesso del terzogenito verrà rivelato solo una volta che sarà nato, ma sembra che il papà si sia fatto sfuggire un mega

“Nozze salate per Harry e Meghan”. Una cifra esorbitante. Di gran lunga più costoso di quello di William e Kate - il matrimonio tra il Principe e la Markle si annuncia faraonico. Chi paga il conto? Di certo non la casa reale e la cosa non piacerà a tutti : Manca sempre meno alle super nozze del 2018. Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono in dirittura d’arrivo e sul giorno del ‘sì’ stanno cominciando ad uscire soffiate che non faranno piacere a tutti. Dal menu, all’abito della sposa, agli allestimenti, alla sicurezza questo matrimonio si annuncia molto (moltissimo) costoso. Secondo il Telegraph la cifra si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di sterline, circa 36 milioni di euro, contro i ...

Ringo Starr fatto cavaliere dal Principe William : Ringo Starr è stato fatto cavaliere dal Principe William. L'ex Beatles ha ricevuto oggi l'onorificenza durante una cerimonia a Buckingham Palace. Con lui sua moglie Barbara Bach. Il 26 ottobre del ...