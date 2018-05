Premier | i due professori in pole Le altre carte dei Cinque Stelle

Governo - quasi pronta la squadra Spadafora - Molteni... Tutti i nomi Premier - duello Bonafede-Fraccaro : Governo Lega-M5S. L'ennesimo vertice Salvini-Di Maio, non risolutivo, oltre ad avere quasi ultimato il lavoro sul contratto ha posto le basi per la squadra di Governo. Ormai è praticamente certo che a Palazzo Chigi andrà un esponente del Movimento 5 Stelle... Segui su affaritaliani.it

Premier - la Lega propone Carelli (che declina). Due tecnici per Economia e Esteri : L’indisponibilità di Carelli dopo la proposta della Lega. M5S: Toninelli, Crimi, Fraccaro o Bonafede

Mercato : il Milan pesca in Premier? Arrivano due super giocatori da Manchester? Video : Il Milan si prepara a concludere nel migliore dei modi una stagione che non era certamente iniziata col piede giusto. I rossoneri avevano iniziato il proprio cammino sotto la guida di Vincenzo Montella, al quale poi è subentrato Gennaro Gattuso con risultati migliori. Il tecnico calabrese ha dato una mentalita' più aggressiva alla squadra, che lo ha to per buona parte di campionato salvo poi avere un calo durante l’insperata rincorsa per un ...

Arlecchino Premier - servitore di due padroni : La vicenda della formazione del governo Movimento 5 Stelle-Lega da drammatica sta diventando grottesca. In primo luogo emerge che su tutta una serie di questioni di merito non c'è accordo per la "contraddizion che nol consente" fra un partito di estrema destra quale è diventata la Lega che ha una sua coerenza interna, e un movimento insieme autoritario, populista e demagogico che contiene insieme elementi di destra e di sinistra: ...

M5s sale al Quirinale | Salvini-Di Maio - ultimo incontro per il Premier : "No uno di noi due" : L'economista Giulio Sapelli allo scoperto: "E' tutto vero. Sono stato contattato da entrambe le parti politiche e ho dato la mia piena disponibilità". Ma poi arriva il no dei pentastellati. Intanto Salvini annuncia: "No a Di Maio premier".

Chi sono i due professori che Salvini e Di Maio vorrebbero come Premier : Giulio Sapelli o Giuseppe Conte: Lega e M5S, rispettivamente, hanno messo sul tavolo i nomi di due professori come possibili premier per sbloccare l’impasse dell’alleanza per salire al timone di Palazzo Chigi, scrive il Corriere. E in questa corsa a due, il secondo professore sarebbe in vantaggio. Sapelli, noto economista che insegna alla Statale di Milano, e Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, ...

Governo - due ipotesi per il Premier : i tecnici Sapelli (Lega) e Conte (M5S) : Incontri nella notte per sbloccare l’impasse verso Palazzo Chigi. Oggi le consultazioni con Mattarella: alle 16.30 tocca al M5S e alle 18 alla Lega

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un Premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

[Il retroscena] Salvini - Di Maio e le due ore da soli. "Aspettate sms" - poi arriva l'ordine. Il Premier Lega-M5S c'è : Fatto è che nella giornata in cui sembrava che dovesse saltare tutto - tensioni interne, insulti a vicenda, la riabilitazione politica di Silvio Berlusconi, il suo possibile ritorno in Parlamento, l'...

Di Maio-Salvini - frenata sulla trattativa : riparte il duello sul Premier : È tornata in stand-by, pronta però a riemergere per superare il nuovo stallo, la stagione del premier terzo. Da ieri mattina è riesplosa la guerra dell'ego: Matteo Salvini, a...

Toto-governo - duello tra Di Maio e Salvini : come Premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia