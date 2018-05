Premier | carta «coperta» M5S Lunedì Di Maio e Salvini al Quirinale

Un Premier donna - la scelta del Colle : Belloni e Cartabia le ipotesi per il governo : Le contorsioni dei partiti per evitare che nelle prossime ore Sergio Mattarella presenti un suo governo , simbolo dell'incapacità delle forze politiche a trovare un'intesa, sono...

Governo di soli tecnici - una donna Premier : Belloni e Cartabia in pole position : Le contorsioni dei partiti per evitare che nelle prossime ore Sergio Mattarella presenti un suo Governo , simbolo dell'incapacità delle forze politiche a trovare un'intesa, sono...

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo governo : in pole per la Premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...