Pozzallo | presto riaperta Via Mazzini

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo 'magistratura faccia presto' : Palermo, 20 (AdnKronos) - Un "invito a fare presto" per "ristabilire la verità" e per evitare che la permanenza della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms possa "intralciare il normale traffico commerciale del porto". Il sindaco di Pozzallo , Roberto Ammatuna, non nasconde la sua "preoccupazion

Migranti : sequestro nave Ong - sindaco Pozzallo ‘magistratura faccia presto’ : Palermo, 20 (AdnKronos) – Un “invito a fare presto” per “ristabilire la verità” e per evitare che la permanenza della nave dell’Ong spagnola Proactiva Open Arms possa “intralciare il normale traffico commerciale del porto”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non nasconde la sua “preoccupazione” davanti al sequestro dell’imbarcazione da domenica scorsa ormeggiata in porto. ...