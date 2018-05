Positivo all' alcoltest | arrestato autista pirata

Pattinaggio artistico a rotelle - bilancio Positivo per il sistema Rollart all’International German Cup. Nicola Genchi : “Entusiasmo da tutte le nazioni” : L’edizione 2018 dell‘international German Cup di Pattinaggio artistico a rotelle è stata un importantissimo test per atleti e giudici al fine di sondare gli sviluppi del nuovo sistema di punteggio Rollart, utilizzato in tutte le gare della specialità del libero che verrà applicato in via definitiva a partire dall’anno prossimo. Contattato telefonicamente, l’ideatore e responsabile delle giurie internazionali Nicola Genchi ...

Come installare il Launcher ufficiale di Android P su qualsiasi disPositivo con almeno Android 7 : Vediamo Come installare il Launcher ufficiale di Android P che ora può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 Nougat. Ecco Come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da installare su tutti gli smartphone Android Android P ha portato tra le varie novità un nuovo Launcher rinnovato e migliorato sotto tutti […]

Futures USA preannunciano un avvio Positivo di Wall Street : In prossimità dell'apertura della Borsa di New York , i Futures USA si mostrano positivi dopo l'infelice chiusura di venerdì 11 maggio . A meno di un'ora dall'apertura di Wall Street il Futures sul ...

Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera : "Clima Positivo - significativi passi in avanti per dare un governo al Paese" : faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5S. "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo", si legge in una nota congiunta. All'incontro hanno partecipato anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti."Già oggi pomeriggio - si legge ancora nella nota - la prima riunione con i responsabili tecnici dei ...

Scontro frontale in strada : un conducente Positivo all’alcol e l’altro alla droga : Per entrambi i conducenti è scattato il ritiro della patente per aver guidato in stato di alterazione psico fisica.Continua a leggere

Wall Street passa in Positivo. Piena occupazione in America : passa in positivo la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative . ...

MotoGP - Gp Jerez : Dall'Igna - Ducati - - 'Rinnovo con Dovizioso difficile - ma penso Positivo' : Clicca qui leggere le dichiarazioni di DesmoDovi , mentre di seguito riportiamo le parole del papà delle Desmosedici rilasciate a Sky Sport. 'Sul tavolo c'è già un'opzione per Dovi, non siamo ancora ...

Doping - il keniano Kiprop Positivo all'Epo : Asbel Kiprop, 28 anni, oro ai Giochi di Pechino nei 1.500 metri e tre volte campione del mondo sulla stessa distanza, non avrebbe superato un controllo antiDoping eseguito a fine 2017, fuori competizione, dal quale sarebbe emersa la presenza di Epo. La notizia è riferita da vari organi di ...

Kiprop Positivo all'Epo : Asbel Kiprop, 28 anni, oro ai Giochi di Pechino nei 1.500 metri e tre volte campione del mondo sulla stessa distanza, non avrebbe superato un controllo antidoping eseguito a fine 2017, fuori competizione, dal quale sarebbe emersa la presenza di Epo. La notizia è riferita da vari organidi ...

Atletica - il keniano Asbel Kiprop Positivo all’EPO! Un controllo dello scorso dicembre lo inchioderebbe : Un nuovo caso di doping sconvolge il mondo dell’Atletica: il keniano Asbel Kiprop, dominatore dei 1500 metri per quasi un decennio, sarebbe risultato non negativo ad un controllo antidoping svolto nel dicembre 2017. Lo riporta il sito de La Gazzetta dello Sport. La sostanza incriminata sarebbe l’eritropoietina, meglio conosciuta come EPO, ed il test, oltretutto, sarebbe avvenuto al di fuori di un contesto di gara, in un controllo a ...

Italia - Positivo il commercio extra-UE grazie all'export : Teleborsa, - Flussi commerciali extra-UE in aumento in Italia per il mese di marzo 2018. Lo rileva l' ISTAT evidenziando un più marcato incremento per le esportazioni , +4,5%, rispetto alle ...

Italia - Positivo il commercio extra-UE grazie all'export : Flussi commerciali extra-UE in aumento in Italia per il mese di marzo 2018. Lo rileva l' ISTAT evidenziando un più marcato incremento per le esportazioni , +4,5%, rispetto alle importazioni , +2,1%, . ...

Premio Costa Smeralda : il premio Innovazione Blu a ISWEC - un disPositivo per la produzione di energia dalle onde del mare : La giuria del premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i ...

Vincenzo Nibali : “Giornata no alla Liegi : sono umano anche io. Buon inizio 2018 - Positivo il Fiandre ma in futuro…” : Tutti si aspettavano una magia di Vincenzo Nibali alla Liegi-Bastogne-Liegi e invece lo Squalo si è sfilato nel momento in cui si è decisa la Doyenne. Lo scatto del siciliano era dato per certo ma purtroppo le gambe non lo hanno supportato, non è arrivato uno dei suoi soliti numeri e addio sogni di gloria. La classica giornata no, dopo aver già vinto la Milano-Sanremo e aver tentato di far saltare il banco alla Freccia Vallone. Vincenzo Nibali ...