Pordenone | autobus fuori strada | 26 feriti | uno grave

(Di sabato 19 maggio 2018)- Alle prime luci dell’alba, undi linea è finitoadagiandosi su un lato all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Il primo bilancio è di 26, di cui uno si troverebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono intervenuti la poliziale, i vigili del fuoco e diverse ambulanze: isono stati distribuiti in diversi ospedali limitrofi, ossia Palmanova (16), Portogruaro (3), San Donà (3), Udine (4).Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, l’della società Flixbus stava percorrendo la A4 quando tra Latisana e San Giorgio di Nogaro è uscito di. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo alcune testimonianze pare che alla base possa esserci l’elevata velocità in un punto che avrebbe richiesto maggiore prudenza. Mentre ivenivano portati in ospedale, sono state avviate le operazioni ...