Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos | Rajoy | “La Spagna è uscita dalla

La Hunziker ricorda Frizzi ma è Polemica : "Perché così tardi? : 'Vuoi scommettere', il nuovo programma di Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti ha fatto registrare 4.091.000 spettatori nella puntata di esordio. Un vero e proprio boom che ha battuto la concorrenza ...

[La Polemica] Rider perde una gamba durante una consegna. Il sindacato finalmente si sveglia - la politica ancora no : Rider simbolo della perdita di diritti dei lavoratori Il drammatico incidente riporta all'attenzione della cronaca una delle categorie simbolo della regressione in corso nel mercato del lavoro: i ...

"Amazon tax" per aiutare i senzatetto : è Polemica : La città di Seattle ha approvato una legge che permette di aumentare le tasse ai colossi che hanno sede nella città, tra cui Amazon e Starbucks, e usare il denaro raccolto per combattere il problema dei...

Primark : nuova apertura al Sud - ma chiude Carrefour ed è Polemica : La famosa azienda irlandese Primark sarebbe intenzionata ad aprire un punto vendita al sud Italia, più precisamente i Campania. L'apertura farà sicuramente piacere agli amanti della moda, ma sorge una problematica: il negozio in questione aprirà infatti al posto del Carrefour di Marcianise. La chiusura di questo negozio mette a rischio il lavoro di più di 130 dipendenti che non sanno cosa ne sarà del loro ruolo di dipendenti. Pare però, che ...

'Avrai soldi e un buon lavoro?' Polemica per la domanda del test Invalsi : MILANO Nelle chat di classe, croce e salvezza dei genitori con figli in età scolare, l'indignazione dilaga. Alla domanda numero dieci del questionario Invalsi, rivolta agli alunni delle classi quinte ...

Scoppia la Polemica per la fiction "Il Capitano Maria". Presidi infuriati : "Messaggi diseducativi" : Boom di ascolti. Ma anche di proteste. La prima puntata del "Capitano Maria" ha attirato in tutti i sensi l'attenzione. E oltre agli spettatori che hanno apprezzato la prima puntata della fiction con Vanessa Incontrada, c'è anche chi è rimasto piuttosto perplesso. Tra questi Alessandro Turchi, presidente dell'associazione Solo Dirigenti. "Esprimo forti perplessità in merito alla fiction "Capitano Maria'. Mi faccio interprete dei sentimenti di ...

Oxford - Polemica per il ritratto di Theresa May : rimosso dopo le proteste - ecco perché : Un vero e proprio caso, quello che ha coinvolto la Scuola di Geografia e Scienze ambientali dell'università di Oxford , una delle più prestigiose non solo del Regno Unito , ma di tutto il mondo. Una lunga serie di polemiche è stata innescata dalla scelta, da parte del dipartimento, di inserire anche il ritratto della premier britannica, Theresa May , tra quelli delle migliori ...

Grande Fratello : nuova Polemica per Luigi Favoloso : Sembra non esserci davvero pace all’interno della casa del Grande Fratello quest’anno. Dopo gli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar tenuti da Baye Dame che gli sono costati l’espulsione dal reality, continua il comportamento politicamente scorretto da parte di alcuni coinquilini. Stiamo orlando ancora una volta di Luigi Favoloso. Ultimamente aveva rivolto delle minacce anche nei confronti di Simone Coccia, minacciandolo di fargliela ...

Luigi Favoloso nella bufera : scoperto il tatuaggio. Se l’è fatto coprire poco prima di entrare al Grande Fratello - ma ora escono le foto. E monta la Polemica. Ecco che si era tatuato sul braccio : È un Grande Fratello nato sotto il segno della polemica, questo targato Barbara D’Urso. prima che iniziasse si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già noti al pubblico. “Ma non dovevano essere sconosciuti?”, ci si chiedeva quando le indiscrezioni su quello o quell’altro inquilino cominciavano a circolare con insistenza diventando poi ufficiali. Poi il reality è partito e, tempo una ...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantautore per tornare alla conduzione del Festival. Una richiesta che i fan non hanno per niente gradito : Polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Università - studenti di colore allontanati dal palco alla cerimonia per il diploma : Polemica in Florida. Rettore costretto a scusarsi : Il video è stato girato durante la cerimonia di proclamazione di laurea all’Università della Florida: studenti di colore mentre salgono sul palco per ricevere il diploma e mentre festeggiano vengono allontanati a forza da un docente. Dopo la diffusione del video, molti hanno accusato il campus universitario di comportamento palesemente discriminatorio. Il Rettore dell’Università Kent Fuch si è scusato pubblicamente, condannando lo ...