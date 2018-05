Playout Lega Pro | ecco i risultati delle gare d’andata

calcioweb.eu

: ?? Prendete carta e penna e segnatevi gli appuntamenti dei playoff e playout della #SerieB - Lega_B : ?? Prendete carta e penna e segnatevi gli appuntamenti dei playoff e playout della #SerieB - CalcioWeb : Playout #LegaPro, ecco i risultati delle gare d'andata - sportface2016 : #Fondi e #Paganese pareggiano 2-2 -

(Di sabato 19 maggio 2018)Pro,d’andate – Si sono giocate lad’andata valide per i, in particolar modo preziosi pareggio della Paganese sul campo del Fondi, Bensaja fissa il definitivo 2-2 nei minuti finali. Successi davanti al pubblico amico per Vicenza e Cuneo che superano rispettivamente Santarcangelo e Gavorrano. Tra sette giorni ledi ritorno, tutte le partite sono aperte.Pro FONDI-PAGANESE 2-2 VICENZA-SANTARCANGELO 2-1 CUNEO-GAVORRANO 1-0 L'articoloPro,d’andata CalcioWeb.