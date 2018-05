Più di cento persone sono morte nell’incidente aereo all’Avana

L'Asìa : raccolta rifiuti porta a porta per duecentomila napoletani in Più : Aumento della differenziata, nuove piazzole per lo stoccaggio di rifiuti e realizzazione di impianti di compostaggio e lavorazione della frazione secca. Questo il percorso che permetterà alla città di ...

Libano alle urne - scarsa l'affluenza : 46 - 88% - nel 2009 quasi l'8 per cento in Più : Sono state le prime elezioni in 9 anni. Si è votato con una legge proporzionale, che si inserisce nel particolare contesto multi confessionale libanese, dove un numero prestabilito di seggi viene assegnato a ogni comunità. Tensioni nello Chouf e nella Beqaa

Svelato l'abito da sposa di Meghan : costerà Più di centomila euro : Meghan Merkle, la futura sposa del principe Harry, il cui matrimonio verrà celebrato il 19 maggio, svela il suo abito da sposa, che sarà firmato Ralph&Russo e costerà ben cento mila sterline.A rivelarlo è il Daily Mail, che ne precisa i dettagli, ripresi dal Messaggero: sarà ricoperto di perline e interamente cucito a mano. Non ci si può quindi stupire del costo, circa 113 mila euro, che sarà a carico dello sposo e della famiglia reale. ...

Razzismo - ddl della senatrice Segre : “Commissione controllo sull’odio sociale. E Più storia del Novecento a scuola” : Un disegno di legge per istituire una commissione parlamentare d’inrizzo e controllo sui fenomeni dell’intolleranza, Razzismo e istigazione all’odio sociale. Lo presenterà nei prossimi giorni la senatrice a vita Liliana Segre, reduce dell’Olocausto e sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. “Si tratta – scrive la senatrice nominata a gennaio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di ...

Circo e solidarietà : duecento sorrisi accolgono lo spettacolo Più bello del mondo : "La scelta di aver voluto installare la struttura del Circo nel centro della città è stata salutata positivamente dalla popolazione che ha avuto e sta avendo modo di apprezzare gli spettacoli che si ...

M5s - il crollo verticale in Molise : perde il 14 per cento in poco Più di un mese. Il messaggio a Luigi Di Maio : Altroché boom, il Movimento 5 stelle è in caduta libera. Basta guardare i numeri delle elezioni regionali in Molise. Evidentemente cinquanta giorni di stallo nelle trattative di governo e una evidente ...

L’astrofisica Marica Branchesi tra le cento persone Più influenti al mondo per Time : L’astrofisica italiana, già segnalata dalla rivista Nature, è nota per aver «ascoltato» le onde gravitazionali

Il voto online? Non è Più fantascienza. E porta con sé un forte accento piemontese : Lavoriamo in 42 Paesi nel mondo, sia con Governi, sia con Consorzi, Università, Associazioni di categoría, Camere di comercio, ordini professionali. Hanno votato con noi per le loro elezioni interne ...

Roma - sequestro sventato - l'imprenditore : «Nessun sospetto - ma nella mia villa hanno lavorato Più di cento operai» : «Se la polizia non fosse venuta da me ieri sera (martedì scorso ndr) non avrei mai creduto a una cosa del genere». È ancora sotto choc Fabrizio (lo chiameremo così...

Visse felice per Più di cento anni La lezione di nonno Guglielmo : Questo mondo che mastica e sputa ciò che non ha assaggiato. Ornella, in chiesa, ha detto quello che poi ha scritto su facebook: " Amava tanto, Guglielmo. Amava il suo lavoro, Titina scelta, protetta ...