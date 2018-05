PG Nationals Predator | il 27 maggio tornano in campo i migliori team italiani di League

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 maggio 2018) Il 27inizierà il turno estivo dei PG, il campionato nazionale diof Legends organizzato da PG Esports in collaborazione con Acer che, come la scorsa edizione, darà alvincitore l’accesso alla European Regional, torneo continentale organizzato da Riot Games. Per la nuova stagione il numero di squadre coinvolte passa da 6 ad 8, vedendo aggiungersi alle 5 rimaste dalla scorsa stagione (Forge, Outplayed, iDomina, Inferno e 5Hydra) tre nuovi: i MOBA ROG, che vantano tra le loro fila alcuni dei più grandi streamerdi LoL, i Rac0on ed i Cyberground Gaming. Il formato rimane sostanzialmente invariato, adattandosi alr numero di, girone di andata e ritorno con partite giocate su un singolo match per un totale di 14 giornate seguito da una fase di playoff che determinerà il vincitore; tutte le partite saranno ...