Perugia | domenica al Frontone Street Food Festival

Volley : Superlega - per Perugia e Civitanova domenica parte la sfida Scudetto : ROMA- Con Gara 1, che va in scena domenica pomeriggio , ore 18.00, al PalaEvangelisti, parte la Serie di cinque partite che condurrà allo Scudetto 2017/2018. Al PalaEvangelisti la prima sfida fra Sir ...

Domenica di sole e musica a Perugia : il concerto che non ti aspetti in piazza IV Novembre : Si trattava di giovanissime che viaggiano in economia, come si arguiva da sacchi e materiali ammonticchiati al centro del semicerchio entro cui erano disposte. Guidate dalla loro direttrice, con ...