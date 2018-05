Per la Lega Berlusconi si prepara ad un nuovo Nazareno con Renzi

Rapina al Laboratorio Orafo - caccia alla banda. Titolare bloccato con spray al pePeroncino e poi legato : Il primo è entrato, come fosse un normale cliente, a volto scoperto. Ha superato la prima porta a vetri, quella che è andata poi in frantumi e si è fatto aprire quella blindata. Una volta all'interno ...

Pistola e spray al pePeroncino : rapina alla bottega orafa - legato il titolare. Il bottino : Arezzo, 19 maggio 2018 - rapina in zona Giotto al Laboratorio Orafo di via Michelangelo da Caravaggio. Quattro banditi incappucciati hanno sfondato il portone del negozio intorno alle 15 di venerdì e ...

APerti i gazebo della Lega. Salvini 'Il nome entro lunedì - ma M5s stia ai patti' : 'entro domani vedo Di Maio. L'obiettivo è quello di andare lunedì al Quirinale con il nome del premier'. Queste le parole di Matteo Salvini , leader della Lega, mentre metteva la crocetta sul 'sì' in ...

Pd - la delegata sbotta sul palco : “Parlate di ‘Periferia’ - ma chi vi ha mai visto? Me ne vado - al congresso non mi chiamate” : “Io ora me ne vado. Consegno la delega al presidente. Ma noi dovremo fare un congresso e se stiamo messi cosi’ come stiamo messi oggi, non me chiamate”. Non le manda a dire Pina Cocci, delegata del Pd di Tor Bella Monaca, dal palco dell’assemblea Pd all’hotel Ergife di Roma. Il suo e’ tra gli interventi piu’ duri. “Da la’- dice indicando la platea- io sentivo le truppe camellate. Veniteci nei ...

Corruzione : inchiesta Montante - Perquisiti studio legale e casa di Fiumefreddo : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - L'ex presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo conferma, con un post su Facebook, la notizia della perquisizione, avvenuta ieri pomeriggio, del suo studio legale e della sua casa di Catania nell'ambito dell'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha po

Mediapro - 200 milioni : Per rassicurare la Lega di Serie A : Piccoli passi avanti ieri durante la commissione sui diritti tv della Serie A 2018-2021. Mediapro potrebbe proporre un versamento di altri 200 milioni , 64 già versati, con l'impegno di rendere ...

APerti i gazebo Lega Per votare intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Governo : aPerti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) - aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell'accordo), oggi - e domani - tocca al Carrocc

Governo : aPerti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Governo : aPerti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Farah racconta il suo incubo : 'Legata al letto Per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola' : Ero prigioniera, isolata dal mondo. Solo dopo settimane sono riuscita a rubare il cellulare a una zia e chiedere aiuto. Penso a chi non c'è riuscita". E il pensiero vola immediatamente a Sana , l'...

Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coPerture : Nella diretta Facebook di Matteo Salvini, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, il leader della Lega ha voluto elencare i punti del contratto di Governo stipulato con Luigi Di Maio L'articolo Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s. E spiega (a modo suo) come troverà le coperture proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s-Lega - Di Maio : “Mps? Ce ne occuPeremo - ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” : “Di Mps, come di tutte le altre crisi bancarie, ci occuperemo senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione”. Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, precisando quanto scritto sul contratto di governo L'articolo M5s-Lega, Di Maio: “Mps? Ce ne occuperemo, ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Farah racconta il suo incubo : “Legata al letto Per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” : Farah racconta il suo incubo: “Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” Parla la pakistana rapita a Verona e portata in patria per abortire con la forza. Il pensiero al fidanzato, a chi l’ha salvata e a chi, come Sana, non ce l’ha fatta. Continua a leggere L'articolo Farah racconta il suo incubo: “Legata al letto per 8 ore. Ora voglio tornare a scuola” proviene da NewsGo.