Per la Cassazione litigare tra coniugi davanti ai figli minori è reato

Delitto Ceste - la Cassazione conferma la condanna a 30 anni Per il marito : Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito Continua a leggere L'articolo Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito proviene da NewsGo.

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni Per il marito Michele Buoninconti. Pg : “Uccisa da atavico maschilismo” : confermata in Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla sua casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino all’abitazione. La Suprema corte questa sera ha rigettato il ricorso della difesa ...

Michele Buoniconti condannato in Cassazione a 30 anni di galera Per l'uccisione della moglie Elena Ceste : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l'ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla casa coniugale di Costigliole d'Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino alla sua casa. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della difesa ...

Caso Ceste - la Cassazione conferma condanna 30 anni Per il marito : La donna era scomparsa dalla sua casa di Costigliole d'Asti il 24gennaio 2014 e il cadavere era stato trovato solo mesi dopo,il 18 ottobre, in un canale di scolo in campagna

Delitto Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni Per il marito - : Michele Buoninconti è accusato di avere ucciso la moglie, il cui corpo venne ritrovato in un canale qualche mese dopo la scomparsa, nel 2014. Rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato ...

Delitto Ceste - la Cassazione conferma la condanna a 30 anni Per il marito : Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito Continua a leggere L'articolo Delitto Ceste, la Cassazione conferma la condanna a 30 anni per il marito proviene da NewsGo.

Delitto Ceste - la Cassazione conferma condanna 30 anni Per il marito : Delitto Ceste, la Cassazione conferma condanna 30 anni per il marito Delitto Ceste, la Cassazione conferma condanna 30 anni per il marito Continua a leggere L'articolo Delitto Ceste, la Cassazione conferma condanna 30 anni per il marito proviene da NewsGo.

Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni Per il marito Michele Buoninconti : confermata in Cassazione la condanna a trenta anni di reclusione per l’ex vigile del fuoco Michele Buoninconti, accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste, di 37 anni, scomparsa dalla sua casa di Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014. Il cadavere della donna fu ritrovato alcuni mesi dopo il 18 ottobre 2014 in un canale di scolo nella campagna vicino all’abitazione. La Suprema corte questa sera ha rigettato il ricorso della difesa ...

Delitto Elena Ceste - Cassazione conferma 30 anni Per il marito : Delitto Elena Ceste, Cassazione conferma 30 anni per il marito Michele Buoninconti è accusato di avere ucciso la moglie, il cui corpo venne ritrovato in un canale qualche mese dopo la scomparsa, nel 2014. Rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza di secondo grado Parole ...

L'omicidio di Elena Ceste - la Cassazione : 'Confermare i 30 anni di reclusione Per il marito' : Omicidio di Elena Ceste : nessuno sconto per Michele Buoninconti. E' da confermare la condanna a 30 anni di reclusione nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste di 37 anni. ...

Omicidio Elena Ceste - oggi la sentenza Per Michele Buoninconti/ Cassazione conferma i 30 anni di carcere? : Omicidio Elena Ceste, oggi attesa la sentenza per il marito Michele Buoninconti: i giudici della Cassazione possono confermare i 30 anni di galera o rinviare tutto in Appello(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:19:00 GMT)

Caso Roberta Ragusa - sentenza di appello/Condanna a 20 Per Antonio Logli - i legali : "Ricorreremo in Cassazione" : Caso Robera Ragusa: oggi la sentenza d'appello a carico di Antonio Logli, accusato dell'omicidio della moglie. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, attesa per il verdetto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:57:00 GMT)

Si ammala di tumore Per il fumo e chiede il risarcimento - la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali : Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali Continua a leggere L'articolo Si ammala di tumore per il fumo e chiede il risarcimento, la Cassazione lo condanna a pagare le spese legali proviene da NewsGo.

Cassazione : no a licenziamento di chi registra colleghi Per difendersi - : La vicenda è legata a un lavoratore che aveva consegnato all'azienda una chiavetta usb contenente le registrazioni effettuate sul posto di lavoro. Per la Suprema Corte, adesso, si potrebbe anche ...