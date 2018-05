Peculato e droga | arrestati tre carabinieri

Milano : Peculato - droga e calunnia - arrestati tre carabinieri : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Tre carabinieri sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, per vari reati tra cui peculato, detenzione illecita di sostanza stupefacente, calunnia, arresto illegale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. I tre militari sono stati arrestati oggi a Cassano d’Adda, dove erano in servizio, dai carabinieri ...