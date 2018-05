Pd | tra proteste e sedie vuote | se la base dem si ribella

Assemblea Pd : cambia odg tra le proteste - tutto rinviato su guida partito : Con un voto a maggioranza l'Assemblea del Pd ha deciso di cambiare l'ordine del giorno e non discutere sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i ...

Vertice M5S-Lega : 19 punti nella bozza del contratto Proteste fuori dal Pirellone : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

Le elezioni irachene tra delusione e proteste : Nel paese si fa sempre più forte l’impressione che per i prossimi quattro anni governeranno le stesse coalizioni e gli stessi “grandi squali”. Leggi

Roma tra degrado - nudismo e proteste degli esercizi pubblici Video : Molti sono gli episodi di degrado che stanno coinvolgendo il nostro paese. La capitale. tra buche, sporcizia, spaccio, oggi è stata protagonista di un ennesimo episodio di imbarbarimento che anche se non ha causato danni, ha evidenziato come le nostre citta' siano esposte a situazioni poco piacevoli. Questa mattina nel quartiere Romano [Video] dell'Esquilino un uomo si è spogliato completamente; in totale tranquillita' ha iniziato a passeggiare ...

Oxford - polemica per il ritratto di Theresa May : rimosso dopo le proteste - ecco perché : Un vero e proprio caso, quello che ha coinvolto la Scuola di Geografia e Scienze ambientali dell'università di Oxford , una delle più prestigiose non solo del Regno Unito , ma di tutto il mondo. Una lunga serie di polemiche è stata innescata dalla scelta, da parte del dipartimento, di inserire anche il ritratto della premier britannica, Theresa May , tra quelli delle migliori ...

Genova - consigliere alla commemorazione di estrema destra : proteste in Comune. Sindaco : “Io antifascista? Non rispondo” : A due giorni dalle commemorazioni del 25 aprile a Genova, città decorate al valor militare per la lotta di Liberazione dall’occupazione nazifascista, il Comune di Genova ha autorizzato il consigliere delegato alla Protezione civile Sergio Antonino Gambino (FdI) a marciare insieme al movimento di estrema destra “Lealtà e Azione” per ricordare i “caduti della repubblica sociale”, lo stato fantoccio voluto dalla Germania nazista per governare parte ...

Proteste anti-Putin in Russia - arrestati Navalny e 1600 dimostranti : Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny e oltre 1.600 suoi sostenitori sono stati arrestati in varie città della Russia, durante i cortei di protesta contro il presidente Vladimir Putin. Quest’ultimo giurerà lunedì per il suo quarto mandato, dopo che nelle elezioni di marzo ha ottenuto più del 76% delle preferenze, il suo record. Navalny no...

RUSSIA - ARRESTATO ALEXEY NAVALNY/ trascinato di peso dalla polizia - video : proteste anti-Putin in Russia : Russia, ARRESTATO a Mosca ALEXEY NAVALNY che aveva indetto manifestazioni contro Putin a due giorni dal suo insediamento ufficiale per il quarto mandato(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:00:00 GMT)

Spagna : la condanna solo per abuso dello stupro di gruppo di una 18enne scatena le proteste dai social alle strade #IoTiCredo : Le critiche al processo Giornali e media di tutto il mondo si sono occupati del caso dello stupro di San Fermin. Il processo è iniziato a novembre del 2017. L'accusa per il gruppo di cinque uomini ...

Armenia - no del Parlamento al leader delle proteste : gente in strada - ripartono gli scioperi : Armenia, no del Parlamento al leader delle proteste: gente in strada, ripartono gli scioperi lI Partito Repubblicano si è rifiutato di sostenere Nikol Pashinyan, così i manifestanti sono di nuovo scesi in piazza e hanno bloccato le strade della capitale Continua a leggere

Alfie Evans non si arrende : la battaglia continua tra proteste e interrogativi : 1/5 ...

