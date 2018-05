Pd | Calenda | basta analisi sconfitte | ora programma per vittorie

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in estate - il Calendario aggiornato del tour 2018 : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in programma per i mesi estivi. Dopo il successo dell'album Rockstar, certificato doppio disco di platino per le copie vendute in versione fisica e digitale, Sfera Ebbasta ha registrato il tutto esaurito nei 14 concerti della prima parte della sua tournée ancor prima del debutto ufficiale. Si aggiungono oggi Nuovi concerti di Sfera Ebbasta al tour già in programma per il 2018. Sfera ...